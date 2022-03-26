ЕС объединит закупки газа: о чем говорит такой шаг

На саммите Европейского союза решено объединить закупку голубого топлива. Это поможет представителям стран не создавать конкуренцию друг другу на газовом рынке. Об этом решении сообщает в Twiiter-аккаунте президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

ЕС решил объединить закупки газа (фото из открытых источников)

"Я приветствую, что мы решили теперь использовать наши коллективные возможности переговоров вместо того, чтобы конкурировать друг с другом по цене и поднимать цены, мы объединим наши закупки", — подытожила принятое решение глава Еврокомиссии.

В Украине также отреагировали на это решение. В частности, нардеп Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале заявил, что теперь столкнуть разные страны ЕС не получится.

"Это значит, что теперь курс на отказ от главного ресурса российской агрессии будет для Европы общим. И сталкивать разные страны ЕС между собой уже не получится. Выторговать у стран Европы суверенитет за скидки на газ также не получится. Ждем и наиболее жесткие действия по быстрому" замещению газпромовских кубометров",- заявил он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шольц отказался платить за газ рублями. Немецкий канцлер Олаф Шольц дал комментарий по поводу решения российских властей реализовать природный газ за российские рубли. Об этом он заявил во время выступления в рамках саммита НАТО. Лидер этой страны заявил о приверженности заключенным с РФ контрактам. Как он пояснил, подписанные представителями Германии соглашения предполагают расчет за поставленный энергоноситель только в долларах и евро. Также стало известно, что Польша также отказалась исполнять прихоти Путина.

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