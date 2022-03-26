logo

BTC/USD

44337.95

ETH/USD

3102.71

LTC/USD

123.81

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика ЕС объединит закупки газа: о чем говорит такой шаг
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС объединит закупки газа: о чем говорит такой шаг

На саммите Европейского союза решено объединить закупки газа

сегодня, 00:30
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

На саммите Европейского союза решено объединить закупку голубого топлива. Это поможет представителям стран не создавать конкуренцию друг другу на газовом рынке. Об этом решении сообщает в Twiiter-аккаунте президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

ЕС объединит закупки газа: о чем говорит такой шаг

ЕС решил объединить закупки газа (фото из открытых источников)

"Я приветствую, что мы решили теперь использовать наши коллективные возможности переговоров вместо того, чтобы конкурировать друг с другом по цене и поднимать цены, мы объединим наши закупки", — подытожила принятое решение глава Еврокомиссии.

В Украине также отреагировали на это решение. В частности, нардеп Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале заявил, что теперь столкнуть разные страны ЕС не получится.

"Это значит, что теперь курс на отказ от главного ресурса российской агрессии будет для Европы общим. И сталкивать разные страны ЕС между собой уже не получится. Выторговать у стран Европы суверенитет за скидки на газ также не получится. Ждем и наиболее жесткие действия по быстрому" замещению газпромовских кубометров",- заявил он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шольц отказался платить за газ рублями. Немецкий канцлер Олаф Шольц дал комментарий по поводу решения российских властей реализовать природный газ за российские рубли. Об этом он заявил во время выступления в рамках саммита НАТО. Лидер этой страны заявил о приверженности заключенным с РФ контрактам. Как он пояснил, подписанные представителями Германии соглашения предполагают расчет за поставленный энергоноситель только в долларах и евро. Также стало известно, что Польша также отказалась исполнять прихоти Путина.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/vonderleyen/status/1507430391854084108
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!