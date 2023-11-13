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ЕС не выполняет ключевое обещание по поддержке Украины: Кулеба встретится с главами МИД ЕС

По информации Вloomberg, Дмитрий Кулеба встретится с главами МИД ЕС из-за проблем с поставками снарядов Украине

сегодня, 12:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба примет участие во встрече с главами МИД стран ЕС на фоне с затягиванием поставок артиллерийских снарядов Украине. Украинский дипломат присоединится к диалогу по видеосвязи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Вloomberg".

ЕС не выполняет ключевое обещание по поддержке Украины: Кулеба встретится с главами МИД ЕС

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

В материале говорится, что к встрече министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе подключится по видеосвязи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Причина – усиливающиеся признаки того, что поддержку блока становится все труднее обеспечить.


"Несмотря на обещания продолжать помощь, ЕС изо всех сил пытается договориться о различных пакетах финансирования и не выполнит обещание отправить Киеву 1 миллион артиллерийских снарядов к концу марта", — говорится в материале. 

Журналисты подчеркивают, на Западе также не смогли прийти к тому, чтобы уже сейчас начать рассматривать 12-й пакет санкций против России. Намерения ужесточить санкции против России были отложены.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска усилили давление на позиции Сил обороны Украины уже не только в районе Авдеевки и Купянска, но и на Бахмутском направлении. Усилилось и информационное давление на Украину, в том числе через западные медиа. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что происходит сейчас на собственно военных и внешнеполитических фронтах, а также – как ситуация может развиваться в обозримом будущем.

Также издание "Комментарии" сообщало — реально ли сейчас двигаться к цели о выходе на границы 1991 года: как может измениться война в самое ближайшее время.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-13/ukraine-recap-eu-ministers-to-discuss-continued-help-for-kyiv
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:40

Захід вам дав стільки грошей що ними можна стріляти ефект буде навіть більшим. Просто не витрачайте їх даремно а заряджайте ними гармати. Припиніть дарувати та продавати зброю та припаси.


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