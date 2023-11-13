ЕС не выполняет ключевое обещание по поддержке Украины: Кулеба встретится с главами МИД ЕС

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба примет участие во встрече с главами МИД стран ЕС на фоне с затягиванием поставок артиллерийских снарядов Украине. Украинский дипломат присоединится к диалогу по видеосвязи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Вloomberg".
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
В материале говорится, что к встрече министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе подключится по видеосвязи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Причина – усиливающиеся признаки того, что поддержку блока становится все труднее обеспечить.
Журналисты подчеркивают, на Западе также не смогли прийти к тому, чтобы уже сейчас начать рассматривать 12-й пакет санкций против России. Намерения ужесточить санкции против России были отложены.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска усилили давление на позиции Сил обороны Украины уже не только в районе Авдеевки и Купянска, но и на Бахмутском направлении. Усилилось и информационное давление на Украину, в том числе через западные медиа. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что происходит сейчас на собственно военных и внешнеполитических фронтах, а также – как ситуация может развиваться в обозримом будущем.
Также издание "Комментарии" сообщало — реально ли сейчас двигаться к цели о выходе на границы 1991 года: как может измениться война в самое ближайшее время.
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Ігор
сегодня, 12:40
Захід вам дав стільки грошей що ними можна стріляти ефект буде навіть більшим. Просто не витрачайте їх даремно а заряджайте ними гармати. Припиніть дарувати та продавати зброю та припаси.