ЕС не выполняет ключевое обещание по поддержке Украины: Кулеба встретится с главами МИД ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба примет участие во встрече с главами МИД стран ЕС на фоне с затягиванием поставок артиллерийских снарядов Украине. Украинский дипломат присоединится к диалогу по видеосвязи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Вloomberg".

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

В материале говорится, что к встрече министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе подключится по видеосвязи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Причина – усиливающиеся признаки того, что поддержку блока становится все труднее обеспечить.

"Несмотря на обещания продолжать помощь, ЕС изо всех сил пытается договориться о различных пакетах финансирования и не выполнит обещание отправить Киеву 1 миллион артиллерийских снарядов к концу марта", — говорится в материале.

Журналисты подчеркивают, на Западе также не смогли прийти к тому, чтобы уже сейчас начать рассматривать 12-й пакет санкций против России. Намерения ужесточить санкции против России были отложены.

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