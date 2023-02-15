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ЕС хочет заставить банки раскрывать информацию о замороженных активах РФ

Европейский Союз намерен предусмотреть обязательство банков сообщать информацию об активах российского Центрального банка в 10-м пакете санкций.

сегодня, 17:25
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Автор:

Давиденко Евгения

Как сообщает Bloomberg , это следует из проектов предложений, пишут "Комментарии".

ЕС хочет заставить банки раскрывать информацию о замороженных активах РФ

Фото: https://www.gettyimages.com



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Получение контроля за суммой активов российского Центробанка и других замороженных активов в ЕС рассматривается как первый шаг к изучению вариантов потенциального использования этих средств для содействия восстановлению Украины.


"Нам нужно знать, где они расположены и сколько они стоят", — цитирует издание слова президента Комиссии Урсулы фон дер Ляен.


Европейская комиссия, как исполнительный орган блока, также предложила усилить обязательство отчитываться о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и попавшими под санкции лицами, и предложила налагать штрафы — до 50 000 евро для физических лиц и 10% годового оборота для юридических лиц за неподачу таких данных.


Как известно, новый пакет санкций ЕС, введенных против России за неспровоцированную агрессию в отношении Украины, будет содержать, среди прочего, ограничения на экспорт многих электронных компонентов, которые используются в российских беспилотниках, ракетах, вертолетах.


ЕС намерен принять свой 10-й пакет санкций на следующей неделе перед годом российского вторжения.


Ранее мы писали, что в Пентагоне считают: у Украины есть хорошие шансы изменить ситуацию на фронте и перехватить инициативу. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, которое приводит "The Guardian". Глава Пентагона добавил, что под каждую переданную систему вооружений от НАТО будут проводиться соответствующие учения. "Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что мы предоставляем возможности, а не только платформу", — подчеркнул глава оборонного ведомства США.



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Источник: https://www.bloomberg.com/
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