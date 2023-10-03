ЕС готов начать переговоры с Украиной по вступлению в Евросоюз

ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в Евросоюз, официально объявят об этом в декабре. Об, как сообщают "Комментарии", пишет издание Politico.

Украина может стать членом ЕС

Как рассказали три дипломата, знакомые с сутью вопроса, руководители стран ЕС готовятся дать Украине зеленый свет, чтобы начать до конца года официальные переговоры о присоединении. Представитель ЕС, чье имя журналисты не раскрыли, сообщил изданию, что в ноябре Еврокомиссия (ЕК) должна представить отчет о выполнении Украиной и другими претендентами условий вступления в союз.

Еще один информатор рассказал, что после этого ЕК сделает официальное сообщение, после которого странам — членам ЕС будет трудно высказаться против старта переговоров о присоединении Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ.

Напомним, что Европейский союз — экономическое и политическое объединение 27 стран. С 450 миллионами жителей, населяющих страны Европейского союза, доля ЕС как целого в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) составляла в 2018 году около 23 % (21,6 трлн $) по паритету покупательной способности и около 19 % (16,1 трлн $) — по номинальному значению. 20 стран Европейского союза ввели в обращение единую валюту — евро, образовав европейский экономический союз — еврозону.

Вступление Украины в ЕС было одним из требований Майдана 2014 года.

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