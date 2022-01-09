Ермак встретится с политсоветниками ФРГ и Франции: перспективы возобновления переговоров по Донбассу

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Елизавета Черных
В Украину на будущей неделе приедут политические советники лидеров европейских стран-участниц Нормандского формата – Германии и Франции – Йенс Плетнер и Эммануэль Бонн. Об этом сообщил руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак. Отметим, что ранее Плетнер и Бонн провели переговоры с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком.
Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк
Эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии" перспективы возобновления переговорного процесса по урегулированию ситуации на Востоке Украины.
Научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань признался:
По мнению Алексея Гараня, если на что можно рассчитывать – так это на открытие заблокированных КПВВ на линии разграничения.
Алексей Гарань считает, что следует в очередной раз предупредить украинских переговорщиков (в данном случае – главу Офиса президента Андрея Ермака), чтобы те не совершали поспешных действий, которые могут привести к ухудшению наших позиций.
Политолог Петр Охотин уверен, что решение Андрея Ермака относительно встречи с политическими советниками Германии и Франции – правильное.
Он подчеркивает, что украинская сторона не раз выходила с предложениями переговоров.
"К сожалению, Российская Федерация устами своей верхушки доносит четкий месседж: на встрече не стоит поднимать вопрос Крыма, нужна имплементация Минских соглашений. Такая позиция Кремля неприемлема для Украины, а переговоры с такой повесткой дня противоречат интересам Киева", – отмечает Петр Охотин.
Ранее на портале "Комментарии" — Переговоры США и РФ на фоне российской угрозы на востоке: кто возьмет верх.
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