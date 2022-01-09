Ермак встретится с политсоветниками ФРГ и Франции: перспективы возобновления переговоров по Донбассу

В Украину на будущей неделе приедут политические советники лидеров европейских стран-участниц Нормандского формата – Германии и Франции – Йенс Плетнер и Эммануэль Бонн. Об этом сообщил руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак. Отметим, что ранее Плетнер и Бонн провели переговоры с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком.

Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии" перспективы возобновления переговорного процесса по урегулированию ситуации на Востоке Украины.

Будем надеяться, что ухудшения украинских позиций не произойдет

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань признался:

"Я не рассчитываю на большой прогресс. Принципиально ситуация не изменилась: Россия и Украина находятся на разных позициях. Впрочем, в контексте тех переговоров, которые идут сейчас вокруг Украины на международном уровне с участием США, НАТО, России – каждая сторона предпринимает какие-то действия, чтобы показать готовность к решению конфликта. Но если со стороны Украины это желание – искреннее, то со стороны России будут дипломатические упаковки очередных претензий к нашей стране".

По мнению Алексея Гараня, если на что можно рассчитывать – так это на открытие заблокированных КПВВ на линии разграничения.

"Тут может быть прогресс, потому что это вопросы больше технического плана. Но Россия даже на это не шла в последнее время, – напоминает он. – И вряд ли будет принципиальный прорыв".

Алексей Гарань считает, что следует в очередной раз предупредить украинских переговорщиков (в данном случае – главу Офиса президента Андрея Ермака), чтобы те не совершали поспешных действий, которые могут привести к ухудшению наших позиций.

"Обратите внимание, что со стороны Франции и Германии присутствуют дипломатические советники. А со стороны Украины – не заместители главы ОПУ по внешнеполитическим вопросам (Сибига или Жовква), а глава ОП Ермак, который почему-то считается достаточно компетентным в вопросах международной политики. Будем надеяться, что ухудшения украинских позиций не произойдет" - резюмирует Алексей Гарань.

К сожалению, Российская Федерация доносит четкий месседж: на встрече не стоит поднимать вопрос Крыма, нужна имплементация Минских соглашений

Политолог Петр Охотин уверен, что решение Андрея Ермака относительно встречи с политическими советниками Германии и Франции – правильное.

"Основная формула украинской власти – об Украине не имеют права ничего решать без Украины", – акцентирует политолог.

Он подчеркивает, что украинская сторона не раз выходила с предложениями переговоров.

"К сожалению, Российская Федерация устами своей верхушки доносит четкий месседж: на встрече не стоит поднимать вопрос Крыма, нужна имплементация Минских соглашений. Такая позиция Кремля неприемлема для Украины, а переговоры с такой повесткой дня противоречат интересам Киева", – отмечает Петр Охотин.

Ранее на портале "Комментарии" — Переговоры США и РФ на фоне российской угрозы на востоке: кто возьмет верх.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!