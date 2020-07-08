Ермак мог подписать тайные соглашения Украины с РФ, но не выполнил их, - Цыбулько

Политолог Владимира Цыбулько сообщил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак в 2019 году мог подписать от имени Украины тайные соглашения с РФ, но ничего не смог выполнить. Об этом Цыбулько заявил на своей странице в Facebook со ссылкой на свои источники.

"Согласно инсайда, россияне еще в 2019 году получили через Ермака подписание тайного соглашения на последней встрече в Нормандском формате. В него входят пункты, среди которых возврат авиа и сухопутного сообщения, вода в Крым и влияние на кадровые решение. Но Кремль не может через Ермака получить легализацию подписанных им обещаний", - написал Цыбулько.

Эксперт обращает внимание, что ни одно из этих условий до сих пор не выполнено. По словам Цыбулько, ответственность за это лежит на Ермаке, в случае если под договоренностями было его согласие.

"Зеленский хитро поступил, что не ставил свои подписи. А отдал это "почетное право" своему главному переговорщику, который на закрытых встречах один на один убеждал в быстрых результатах и ярких победах. Но спустя полгода после подписания, изменения Кабмина, прокурора, ГБР и многих других условий, которые нужны были Андрею Борисовичу для выполнения - ничего не сделано, - рассуждает эксперт. - И даже его попытки перезапустить парламент под себя выглядят исключительно как инфантильная мечта сделать совет еще раз. А на практике получится так, что коалицию придется делать с Медведчуком, последнего сажать спикером и переживать, чтобы ничего не произошло. Учитывая, что спикер может быть и.о. президента. Благо, хоть Порошенко возьмет вдвое больше и оппозиция будет звучать в разы сильнее!"

По мнению Цыбулько, чем больше Ермак будет перетягивать на себя президентские полномочия, тем лучше это для государства.

"Измена и реванш явно оттягиваются во времени с таким "прекрасным" менеджментом, что не может не радовать. Кремль сжег слишком много своих консерв в Украине, поэтому сегодня вынужден опираться на такой низкокачественный управленческий продукт. Что дает шанс настоящим украинским силам на перезагрузку, политическое укрепление и будущее освобождение наших территорий силой. А не на условиях врага", - резюмирует Цыбулько.

Напомним, Украина разорвала очередной меморандум с Россией.

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