Эрдоган хочет быть посредником в урегулировании ситуации на ЗАЭС

Анкара может выступить посредником в переговорах по урегулированию кризиса вокруг оккупированной Запорожской АЭС. Об этом в телефонном разговоре с лидером российской федерации Владимиром Путиным заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают "Комментарии" со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu .

Реджеп Эрдоган

Для налаживания ситуации на ЗАЭС можно применить успешный опыт четырехсторонних переговоров по зерновому соглашению, — считает Эрдоган.

Однако, что может стать предметом переговоров: деоккупация станции, демилитаризация территории АЭС или что-то другое — не сообщается.

Anadolu также сообщает, что путин и эрдоган, в частности, обсудили ход строительства атомной станции "Аккую" в провинции Мерсин на юге Турции. Этот проект, согласно двустороннему соглашению 2010 года, Турция и Россия воплощают совместно.

Кроме того, Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи со смертью последнего главы СССР Михаила Горбачева .

Справка

Российские оккупационные войска захватили город Энергодар в Запорожской области и расположенную в нем ЗАЭС 4 марта 2022 года. ЗАЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе и третьей по величине в мире. Авария на объекте может иметь последствия, сопоставимые с 10 чернобыльскими катастрофами.

В день оккупации территория ЗАЭС попала под артиллерийские обстрелы российской армии. Пострадала инфраструктура станции. К счастью, реакторы не были повреждены.

Провокации на потенциально опасном объекте не прекращаются месяцы оккупации. Так, 5 августа россияне обстреляли территорию возле площадки ЗАЭС, в результате чего была повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней высоковольтной линии. Президент Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

В четверг, 1 сентября, ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ. Поможет ли инспекция Международного агентства по атомной энергии наладить ситуацию на станции – читайте в материале " Комментариев ".

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