Энергетика – это тоже оружие: нардеп прокомментировала создание трехстороннего союза

Народная депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала возможный союз между Польшей, Британией и Украиной. Об этом известно из брифинга в стенах Верховной Рады.



Верховная Рада, фото из открытых источников

По ее мнению, новый союз между тремя странами может быть очень эффективным, если обратиться к историческим источникам. Поскольку небольшие союзы, как правило, лучше функционируют. Потому что не нужно подыскивать большое количество голосов для принятия какого-либо решения, как это бывает в больших коалициях.



"Это тот союз, который может дать хороший эффект в военном и политическом плане. Очевидно, что мы будем договариваться в разных плоскостях, потому что сейчас экономика – это тоже оружие, энергетика – это тоже оружие. Мы понимаем, как Россия его использует не только против нас, но и против той же Польши и даже Великобритании. Отравление Скрипачей на территории Великобритании — лишнее этому подтверждение", — отметила она.

Также народная избранница добавила, что ездила с рабочим визитом в восточные области.

"В Харькове, Краматорске, Донецкой, Луганской областях нет никакой паники. Люди там спокойны — их больше беспокоит установление РРО и размеры тарифов. Их спокойствие должно нас учить так работать и так жить, чтобы никогда Россия не использовала, ни нашу эмоцию, ни наш страх. У нас нет страха, потому что нам нечего бояться. Мы правы, за нами правда и это наша земля", — подчеркнула Верещук.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты прокомментировали возможное создание трехстороннего союза между Украиной, Польшей и Великобританией. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 1 февраля, посетит Украину.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!