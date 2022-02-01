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Энергетика – это тоже оружие: нардеп прокомментировала создание трехстороннего союза

Нардеп Верещук объяснила, почему Великобритания и Польша хотят объединиться с Украиной

сегодня, 12:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Народная депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала возможный союз между Польшей, Британией и Украиной. Об этом известно из брифинга в стенах Верховной Рады.

Энергетика – это тоже оружие: нардеп прокомментировала создание трехстороннего союза

Верховная Рада, фото из открытых источников

По ее мнению, новый союз между тремя странами может быть очень эффективным, если обратиться к историческим источникам. Поскольку небольшие союзы, как правило, лучше функционируют. Потому что не нужно подыскивать большое количество голосов для принятия какого-либо решения, как это бывает в больших коалициях.

"Это тот союз, который может дать хороший эффект в военном и политическом плане. Очевидно, что мы будем договариваться в разных плоскостях, потому что сейчас экономика – это тоже оружие, энергетика – это тоже оружие. Мы понимаем, как Россия его использует не только против нас, но и против той же Польши и даже Великобритании. Отравление Скрипачей на территории Великобритании — лишнее этому подтверждение", — отметила она.

Также народная избранница добавила, что ездила с рабочим визитом в восточные области.

"В Харькове, Краматорске, Донецкой, Луганской областях нет никакой паники. Люди там спокойны — их больше беспокоит установление РРО и размеры тарифов. Их спокойствие должно нас учить так работать и так жить, чтобы никогда Россия не использовала, ни нашу эмоцию, ни наш страх. У нас нет страха, потому что нам нечего бояться. Мы правы, за нами правда и это наша земля", — подчеркнула Верещук.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты прокомментировали возможное создание трехстороннего союза между Украиной, Польшей и Великобританией. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 1 февраля, посетит Украину.


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Источник: https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/4780200855389098
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