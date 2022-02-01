Энергетика – это тоже оружие: нардеп прокомментировала создание трехстороннего союза

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Козлова Альбіна
Народная депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала возможный союз между Польшей, Британией и Украиной. Об этом известно из брифинга в стенах Верховной Рады.
Верховная Рада, фото из открытых источников
По ее мнению, новый союз между тремя странами может быть очень эффективным, если обратиться к историческим источникам. Поскольку небольшие союзы, как правило, лучше функционируют. Потому что не нужно подыскивать большое количество голосов для принятия какого-либо решения, как это бывает в больших коалициях.
Также народная избранница добавила, что ездила с рабочим визитом в восточные области.
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты прокомментировали возможное создание трехстороннего союза между Украиной, Польшей и Великобританией. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 1 февраля, посетит Украину.
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