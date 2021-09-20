Елена Зеленская рассказала, что верит в мягкую силу и культурную дипломатию

Первая леди Украины Елена Зеленская искренне верит в мягкую силу и культурную дипломатию. Это часть той силы, которая важна для Украины. Украинская нация и общество имеют богатую многовековую историю, потому что украинцы разными способами внесли свой вклад в развитие мира. Как информирует издание "Комментарии", об этом Елена Зеленская рассказал в интервью Diplomaticourier.

Елена Зеленская Фото: diplomaticourier.com

Елена Зеленская отметила, искусство и история – два самых эффективных способа мягкой силы, именно поэтому она приняла решение возглавить инициативу по предоставлению аудиогидов на украинском языке для ключевых исторических мест и объектов наследия по всему миру. На данный момент таких аудиогидов на разных исторических объектах есть 31, включая Версаль в Париже.

Первая леди Украины вспомнила свою недавнюю поездку в Вашингтон в составе украинской делегации, в частности в округ Колумбия, на гору Вернон, где расположен дом первого президента Америки Джорджа Вашингтона, как одного из основателей американской демократии. Елена Зеленская подчеркнула, связь с Украиной, которая борется за свою собственную демократию, важна для украинцев и американцев.

"Еще кое-что, чем я занималась уже дома, — это проводила встречи женщин-послов в Украине в партнерстве с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. Это возможность обсудить и продвигать сотрудничество по гуманитарным целям и социальным целям, над которыми мы все работаем, особенно в отношении нашей безбарьерной среды", – отметила Елена Зеленская.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленская попала на обложку глянца и дала большое интервью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!