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Экспосол США в Украине ответил, как долго продлится война

Джон Гербст рассказал, как дальше будет развиваться военная ситуация

сегодня, 17:27
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Автор:

Лиля Воробьева

Российский президент Путин уже был бы вынужден вывести свои войска из Украины, если бы Запад поставлял стране все необходимое вооружение. Такое заявление сделал бывший посол США в Украине директор Центра Евразии в Atlantic Council Джон Гербст в интервью ТСН.

Экспосол США в Украине ответил, как долго продлится война

Джон Гербст (фото из открытых источников)

"Если бы мы были мужественными, а не робкими, и посылали вам все, что нужно, вы бы уже в этом году взяли мост на Крым. Возможно, это огромное поражение могло бы заставить Путина вывести свои войска из Украины", — отметил Гербст.


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По мнению дипломата, русская война против Украины может затянуться на годы.

"Если мы не посылаем то, что нужно, эта война может занять несколько лет. Но я все равно могу видеть победу Украины. Я уверен, что Украина не сдастся", — сказал дипломат.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США планирует передать Украине иранское конфискованное оружие . Соединенные Штаты изучают возможность предоставить Украине крупную партию иранского оружия, недавно конфискованную у побережья Йемена. Американские военные совместно с французскими патрульными службами обнаружили большое количество контрабандного оружия, следовавшего из Ирана в йеменские боевики. Союзники НАТО конфисковали это оружие, среди которого оказалось 5 тыс. автоматов, 1,6 млн. патронов, а также небольшое количество противотанковых ракет. Именно это оружие обсуждают украинские партнеры, чтобы передать Украине. В начале недели в Брюсселе встретились министры обороны контактной группы для обсуждения военной поддержки Украины, в частности, рассматривали проблему с поставкой и поиском боеприпасов, которые оказались дефицитными.



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Источник: https://tsn.ua/ato/eksposol-ssha-v-ukrayini-vidpoviv-yak-dovgo-trivatime-viyna-2268442.html
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