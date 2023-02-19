Экспосол США в Украине ответил, как долго продлится война

Российский президент Путин уже был бы вынужден вывести свои войска из Украины, если бы Запад поставлял стране все необходимое вооружение. Такое заявление сделал бывший посол США в Украине директор Центра Евразии в Atlantic Council Джон Гербст в интервью ТСН.

Джон Гербст (фото из открытых источников)

"Если бы мы были мужественными, а не робкими, и посылали вам все, что нужно, вы бы уже в этом году взяли мост на Крым. Возможно, это огромное поражение могло бы заставить Путина вывести свои войска из Украины", — отметил Гербст.

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По мнению дипломата, русская война против Украины может затянуться на годы.

"Если мы не посылаем то, что нужно, эта война может занять несколько лет. Но я все равно могу видеть победу Украины. Я уверен, что Украина не сдастся", — сказал дипломат.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США планирует передать Украине иранское конфискованное оружие . Соединенные Штаты изучают возможность предоставить Украине крупную партию иранского оружия, недавно конфискованную у побережья Йемена. Американские военные совместно с французскими патрульными службами обнаружили большое количество контрабандного оружия, следовавшего из Ирана в йеменские боевики. Союзники НАТО конфисковали это оружие, среди которого оказалось 5 тыс. автоматов, 1,6 млн. патронов, а также небольшое количество противотанковых ракет. Именно это оружие обсуждают украинские партнеры, чтобы передать Украине. В начале недели в Брюсселе встретились министры обороны контактной группы для обсуждения военной поддержки Украины, в частности, рассматривали проблему с поставкой и поиском боеприпасов, которые оказались дефицитными.