Новый скандал в "Укроборонпроме": когда наведут порядок в концерне

Государственный концерн "Укроборонпром" начал служебное расследование с целью проверки информации, озвученной в четверг, 4 марта, во время пленарного заседания Верховной Рады касательно деятельности заместителя генерального директора "Укроборонпрома" по маркетингу и сбыту Михаила Морозова.

Укроборонпром (фото из открытых источников)

Почему концерн продолжают сотрясать скандалы? Реально ли там навести порядок? С этими вопросом порталу "Комментарии" помог разобраться эксперт.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов уверен, что концерн не выбирается из скандалов, потому что он построен на коррупционных схемах.

"Там фактически не было легальных, открытых процессов. Порошенко был монстр в этих коррупционных делах. Да и помощники были у него еще те — Гладовский, Пашинский, сын Пашинского. Он умудрялся держать под контролем весь процесс, контролировал почти все государственные деньги. Сегодня, в связи с тем, что нет таких дельцов, идет борьба групп влияния за дерибан госбюджета через Укроборонпром. Отсюда — попытки его раздробить, провести аудит, всякого рода обвинения и "сливы". Связано это не с борьбой с коррупций, а с переделом денежных потоков", — подчеркивает эксперт.

По его словам, яркий пример коррупционных игр на оборонке – недавний скандал вокруг крупноузловой сборки американских вертолетов Bell UH-1 Iroquois ("Ирокез") на Одесском авиационном заводе. Есть основания подозревать, что американская компания Bell Trexton не выдавала Украине лицензию на подобный вид деятельности.

"Тут проворачивалась традиционная для нашей страны схема. Замглавы комитета по обороне и разведке, нардеп от "Слуги народа", открыл на своего помощника фирму с точно таким же названием, как фирма в США, которая занимается реконструкцией (даже не модернизацией!) вертолетов компании Bell Trexton. Зарегистрировали какой-то частый адрес на Борщаговке, решили запустить реконструкцию на Одесском авиазаводе. Причем после реконструкции этот вертолето (60-х годов выпуска, между прочим), уже не носил бы марку "Ирокез", а превратился в коммерческий гражданский вертолет На рынке такой стоит 700-800 тыс долларов. Но всё докатилось до США, разразился скандал… И это пример лишь одной из схем", — делится Олег Жданов.

По его мнению, вся наша государственная машина пронизана коррупцией. В итоге любое ГП превращается в коррупционное, когда деньги не выходят из кабинетов: одна рука дает средства из госбюджета, а вторая их тут же "осваивает".

Эксперт уверен, что наиболее разумный выход из ситуации – создание равных условий для конкуренции частого и государственного сектора, продаж госпредприятий в частные руки. Чтобы государство было просто регулятором на рынке, рынках.

"Такие условия есть в любой цивилизованной стране. Лоббизм — это не коррупция. Это более высокая степень конкуренции. Потому что и вторая сторона может тоже пролоббировать свои интересы. А у нас – "конверты" да "схематоз". Вопрос ухода от коррупции – приватизация. Возможно, мы всё же станем ближе к этому", — отмечает Олег Жданов.

Комментируя последние действия украинской власти, он высказал надежду, что началась ликвидация клановой олигархической системы. В итоге в Украину могут войти транснациональные корпорации (ТНК).

"И именно они будут главными бенефициарами в процессе приватизации наших предприятий. В том числе – оборонки, — считает эксперт. — И для нас, наверное, лучше ТНК, чем местные ненасытные олигархи. Надо отдавать предприятия в частные руки, создавать условия для открытой конкуренции, тогда получим результат. Те, кто говорит, что если убрать коррупцию и олигархат, то рухнет государство, просто сами являются частью коррупционных схем, рент. И не хотят этого лишаться. Напомню, что ВПК в США, в Израиле – на 100% частный. Государство лишь регулирует, а частники бьются за госконтракты и возможность выйти на внешние рынки со своим вооружением. А у нас депутаты кулуарно, через своих помощников, проворачивают схемы. И пока это не изменится, удачи нам не видать".

Напомним, генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заболел Covid-19. Положительный тест на коронавирус он получил во время рабочего визита в Японию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!