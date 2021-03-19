Эксперты прокомментировали данные СМИ о планах Германии избежать санкций США благодаря Украине

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Германия якобы предлагает США усилить поддержку Украины в
обмен на то, чтобы администрация Джо Байдена отказалась от дальнейших санкций и
дала возможность достроить газопровод "Северный поток 2". Есть ли
вероятность сделки заинтересованных лиц вокруг СП-2? Что может получить в итоге
Украина?
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
подчеркивает, что переговоры о некой сделке по СП-2 шли еще при президентстве
Трампа. Но, похоже, зашли в тупик. Теперь их, возможно, реанимируют.
"Все уже понимают, что остановить СП-2, который прокладывают
по дну Балтийского моря из России в Германию, практически невозможно. Он
построен на 96%, в нем заинтересованы РФ и лидеры ЕС. Пока его чуть
притормозили американские санкции. Но о сворачивании проекта речь уже точно не
идет", — подчеркивает Дмитрий Марунич.
По его мнению, торги сейчас идут не только вокруг того, как
европейцы компенсируют Украине потери от утраты транзита.
"Украина тут – 25-й элемент. Торгуются Штаты, которые мыслят,
прежде всего, о собственных интересах в ракурсе поставок газа в ЕС – и ЕС,
который пытается диверсифицировать поставки и иметь топливо по более низкой
цене. Да, обсуждается и то, будут ли те же немцы покрывать Украине потери от
транзита. Но покрыть они могут лишь малый процент (возможно, в виде финансовой
помощи или кредитов), а терять мы будем очень много".
Отметим, что финансовые потери Украины, в случае достройки
СП-2, составят $1,5 млрд ежегодно. Такие данные озвучил недавно глава Минфина
Сергей Марченко.
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает,
что администрация Байдена стремится наладить отношения с ЕС, значительно
"охлажденные" при Трампе. А потому вряд ли будет серьезно давить на СП-2.
"Усиление санкционного режима в связи со строительством СП-2
— это ухудшение отношение с лидером ЕС, которым является Германия. Потому не
исключаю, что администрация Байдена хотела бы выйти на некую сделку, компромисс
по СП-2. Ну, а громкие заявления в стиле "мы не дадим достроить поток" — это
скорее обозначение позиции, а не реальные намерения. У демократов в целом
внешнеполитическая линия, метафорически выражаясь, – жесткие снаружи, но мягкие
внутри. Могут много и грозно говорить на камеры, но подспудно вести кулуарный
переговорный процесс", — отмечает политолог.
Он не исключает, что Германия при заключении сделки может
прогарантировать некое количество газа, которое европейцы будут закачивать к
себе через украинскую газотранспортную систему. Некий лимит на определенный
период времени. Чтобы ГТС Украины не осталась без газа. США же, считает Алексей
Якубин, могут также добиваться возможности влиять на СП-2. И при необходимости,
даже после его запуска, иметь возможность прекратить его деятельность, если РФ
будет продолжать дестабилизировать ситуацию в Украине и мире.
"Германия точно настроена закончить СП-2, в который вложено
много ресурсов. Понятно, что официальный Киев не в тех условиях, чтобы
требовать от США вводить санкции фактически против ЕС. Так что Украине в
нынешней ситуации, думаю, разумно продумать, на какие варианты компромисса мы
готовы пойти, если будут соответствующие предложения со стороны Германии", —
говорит Алексей Якубин.
Ранее немецкое деловое издание Handelsblatt накануне опубликовало большую статью, в которой утверждается, что Германия хочет существенно увеличить инвестиции в энергетический сектор Украины в обмен на то, чтобы США дали достроить проект газопровода "Северный поток-2".
Напомним, ранее "Комментарии" благодаря экспертному пулу объясняли, почему создание "Северного потока-2" напрямую зависит от Джо Байдена и его политики.
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