Эксперты прокомментировали данные СМИ о планах Германии избежать санкций США благодаря Украине

Германия якобы предлагает США усилить поддержку Украины в обмен на то, чтобы администрация Джо Байдена отказалась от дальнейших санкций и дала возможность достроить газопровод "Северный поток 2". Есть ли вероятность сделки заинтересованных лиц вокруг СП-2? Что может получить в итоге Украина?

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич подчеркивает, что переговоры о некой сделке по СП-2 шли еще при президентстве Трампа. Но, похоже, зашли в тупик. Теперь их, возможно, реанимируют.

"Все уже понимают, что остановить СП-2, который прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию, практически невозможно. Он построен на 96%, в нем заинтересованы РФ и лидеры ЕС. Пока его чуть притормозили американские санкции. Но о сворачивании проекта речь уже точно не идет", — подчеркивает Дмитрий Марунич.

По его мнению, торги сейчас идут не только вокруг того, как европейцы компенсируют Украине потери от утраты транзита.

"Украина тут – 25-й элемент. Торгуются Штаты, которые мыслят, прежде всего, о собственных интересах в ракурсе поставок газа в ЕС – и ЕС, который пытается диверсифицировать поставки и иметь топливо по более низкой цене. Да, обсуждается и то, будут ли те же немцы покрывать Украине потери от транзита. Но покрыть они могут лишь малый процент (возможно, в виде финансовой помощи или кредитов), а терять мы будем очень много".

Отметим, что финансовые потери Украины, в случае достройки СП-2, составят $1,5 млрд ежегодно. Такие данные озвучил недавно глава Минфина Сергей Марченко.

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что администрация Байдена стремится наладить отношения с ЕС, значительно "охлажденные" при Трампе. А потому вряд ли будет серьезно давить на СП-2.

"Усиление санкционного режима в связи со строительством СП-2 — это ухудшение отношение с лидером ЕС, которым является Германия. Потому не исключаю, что администрация Байдена хотела бы выйти на некую сделку, компромисс по СП-2. Ну, а громкие заявления в стиле "мы не дадим достроить поток" — это скорее обозначение позиции, а не реальные намерения. У демократов в целом внешнеполитическая линия, метафорически выражаясь, – жесткие снаружи, но мягкие внутри. Могут много и грозно говорить на камеры, но подспудно вести кулуарный переговорный процесс", — отмечает политолог.

Он не исключает, что Германия при заключении сделки может прогарантировать некое количество газа, которое европейцы будут закачивать к себе через украинскую газотранспортную систему. Некий лимит на определенный период времени. Чтобы ГТС Украины не осталась без газа. США же, считает Алексей Якубин, могут также добиваться возможности влиять на СП-2. И при необходимости, даже после его запуска, иметь возможность прекратить его деятельность, если РФ будет продолжать дестабилизировать ситуацию в Украине и мире.

"Германия точно настроена закончить СП-2, в который вложено много ресурсов. Понятно, что официальный Киев не в тех условиях, чтобы требовать от США вводить санкции фактически против ЕС. Так что Украине в нынешней ситуации, думаю, разумно продумать, на какие варианты компромисса мы готовы пойти, если будут соответствующие предложения со стороны Германии", — говорит Алексей Якубин.

Ранее немецкое деловое издание Handelsblatt накануне опубликовало большую статью, в которой утверждается, что Германия хочет существенно увеличить инвестиции в энергетический сектор Украины в обмен на то, чтобы США дали достроить проект газопровода "Северный поток-2".

Напомним, ранее "Комментарии" благодаря экспертному пулу объясняли, почему создание "Северного потока-2" напрямую зависит от Джо Байдена и его политики.



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