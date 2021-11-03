Эксперт: теперь не стоит критиковать европейцев за то, что они продвигают запуск «Северного потока-2»

Вчера многие удивились сообщению Министерства энергетики Беларуси о том, что от Укрэнерго пришел запрос аварийной помощи на поставку электроэнергии мощностью 500 МВт для поддержания энергосистемы Украины. Сегодня же становится ясно, что такая "помощь" электроэнергией от Беларуси имеет четкое логическое объяснение. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политолог, историк Виктор Таран.

Электроэнергия. Фото: УНН

"Несмотря на громкие заявления, что мы не признаем диктаторский режим картофельного тирана, власти готовятся увеличить закупку битума у Лукашенко. С этой целью на этой неделе в парламенте будут голосовать межправительственный документ, упростивший ввоз битума для "Большого строительства", – отметил Виктор Таран.

Политолог добавляет, поэтому стоит зафиксировать, что несмотря на санкции, которые вводит Европейский Союз против Беларуси, Украина продолжает с белорусским режимом активно торговать, пополняя их государственный бюджет. При этом на публику официальная власть заявляет о том, что с белорусским режимом не может быть никакого диалога, включая диалог в экономической сфере.

"Но, если мы так делаем, тогда не стоит критиковать европейцев за то, что они активно продвигают тему запуска "Северного потока-2" и углубления сотрудничества с Россией в энергетической сфере. Теперь аргумент "как можно сотрудничать с авторитарными режимами" – не работает", – резюмировал эксперт.

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