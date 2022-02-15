Эксперт рассказал, как Шольц мог спутать карты Путину с вторжением в Украину

Госдума России попросила Путина признать независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". В это же время в Москву впервые приехал новый канцлер Германии Олаф Шольц. Совпадение, что такие два важных события произошли в один день? Судя по всему, нет. Шольц стал канцлером самой влиятельной страны в Евросоюзе лишь два месяца назад и сейчас испытывает колоссальное давление внутри и извне из-за разногласий между сторонами в правящей трехпартийной коалиции, самого высокого уровня инфляции в Германии за почти 30 лет, роста угрозы со стороны России, и постоянных сравнений с Ангелой Меркель. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет у себя в Facebook политический эксперт Александр Юсупов.

Путин и Шольц. Фото: сайт Кремля

"Здесь следует добавить, что на фоне дипломатических усилий Вашингтона, Лондона и даже Парижа, активность Берлина последних недель выглядела неуверенной. Москва же своим ходом еще больше напрягает Германию, а также Францию, потому что потенциальное признание Владимиром Путиным легитимности "ЛДНР" будет означать крах Минских договоренностей и Нормандского формата. За этим может последовать вспышка боевых действий в Донбассе", – отметил эксперт.

По его словам, есть и положительный момент. Украина в таком случае лишится взятых на себя в 2014-15-х годах обязательств. Но, как следствие, перспектива ее вступления в НАТО станет еще более туманной, ведь ситуация в сфере безопасности станет гораздо менее стабильной.

" Что могла бы сделать Германия? Это действительно хорошо, что Шольц в отличие от Эммануэля Макрона перед визитом в Москву сначала посетил Вашингтон и Киев, продемонстрировав скоординированность с партнерами. Однако Берлин, который является вторым крупнейшим торговым партнером Москвы после Пекина и на 55% зависит от российского газа, так и не снял мораторий по продаже немецкого летального оружия Киеву до сих пор не отказался от запуска "Северного потока-2". Вполне возможно, изменив свои позиции по этим критически важным вопросам, канцлер Германии изменил бы расчеты Путина в нужную сторону", – отметил эксперт.

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