По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, переброска Россией сил в Азовское море, в том числе с Каспия, является большой угрозой. Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук согласен с утверждением главы МИД. Для портала "Комментарии" он рассказал, как наша страна должна противостоять действиям со стороны РФ.

Эксперт рассказал, к чему может привести переброска сил РФ в Азовское море - фото из открытых источников

"Москва стремится не только заблокировать прохождение украинских кораблей через украинскую часть Азовского моря, но и создать условия, при которых работа портов в Украине станет невозможной, — поясняет он. — Очень похоже на то, что в Москве решили экономически уничтожить Украинское государство. В РФ готовятся к тому, чтобы шаг за шагом заблокировать работу Одесского, Херсонского, Николаевского, Бердянского и Мариупольского портов. Поскольку блокада украинских портов без блокады украинских территориальных вод невозможна, кремлевцы готовятся развернуть эту блокаду".

По словам эксперта, для Путина очень важно, чтобы Украина не имела возможности экспортировать металл и зерно через порты Азовского моря. Учитывая, что в случае достройки "Северного потока-2" Россия готовится к прекращению транзита своего газа в Европу через Украину, всё это может больно ударить по украинской экономике", — подчеркивает Виктор Каспрук.

Он уверен, что в связи с такой критической ситуацией Украина должна была поднимать вопрос о незаконном блокировании Азовского моря Россией в ООН и одновременно обратиться к США, Великобритании, Канаде и другим нашим западным союзникам с просьбой поддержать украинские требования — ввести новые санкции против Российской Федерации за ее противоправные действия на Азовском море.

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