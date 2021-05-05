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Елизавета Черных
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, переброска Россией сил в Азовское море, в том числе с Каспия, является большой угрозой. Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук согласен с утверждением главы МИД. Для портала "Комментарии" он рассказал, как наша страна должна противостоять действиям со стороны РФ.
Эксперт рассказал, к чему может привести переброска сил РФ в Азовское море - фото из открытых источников
По словам эксперта, для Путина очень важно, чтобы Украина не имела возможности экспортировать металл и зерно через порты Азовского моря. Учитывая, что в случае достройки "Северного потока-2" Россия готовится к прекращению транзита своего газа в Европу через Украину, всё это может больно ударить по украинской экономике", — подчеркивает Виктор Каспрук.
Он уверен, что в связи с такой критической ситуацией Украина должна была поднимать вопрос о незаконном блокировании Азовского моря Россией в ООН и одновременно обратиться к США, Великобритании, Канаде и другим нашим западным союзникам с просьбой поддержать украинские требования — ввести новые санкции против Российской Федерации за ее противоправные действия на Азовском море.
Ранее портал "Комментарии" писал, какова роль Украины в отношениях между Россией и США.
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