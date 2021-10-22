Эксперт рассказал, что повлияло на решение Лондона поставить в Украину летальное оружие

Лондон и Киев договариваются о первом в истории двусторонних отношений контракте по продаже летального оружия, в том числе британских ракет для украинского флота и самолетов. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на свои источники. Все это можно назвать не иначе, как настоящий прорыв. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.

Партнерство Украины и Великобритании. Фото: Facebook Александра Юсупова

"Что же заставило Лондон серьезно задуматься пойти дальше, чем ранее подписанные меморандумы с Киевом о строительстве военных кораблей и морских баз? Скорее всего на британское правительство повлияли сразу три фактора. Во-первых, в апреле этого года глава британской разведки MI6 в неожиданно откровенном интервью сказал, что Лондон и Вашингтон предупредили Москву о негативных последствиях потенциальной военной эскалации с ее стороны на территории Украины, но последние действия России, включая блокирование продления миссии ОБСЕ на украинской границе, могут свидетельствовать о намерении Владимира Путина вскоре проверить на прочность предупреждения партнеров Украины. Во-вторых, Лондон, после своего выхода из ЕС, все еще находится в процессе обозначения своей роли в защите порядка европейской безопасности и здесь углубление сотрудничества с Киевом в сфере обороны для лучшего сдерживания агрессии России является одной из опций по увеличению влияния Великобритании", – отметил эксперт.

Он добавляет, геополитическая ситуация становится все более благоприятной для Кремля, ведь США стали уделять еще больше внимания борьбе с Китаем, Берлин и Париж предложили восстановить саммиты Россия-ЕС, в это время был достроен "Северный поток-2", а цены на газ и нефть резко возросли, что означает увеличение потребности в усилении украинских войск, чтобы цена масштабного вторжения для Москвы повысилась.

Юсупов отмечает, несложно предположить, какие дополнительные дивиденды принесет Украине такое соглашение. Киеву бы это помогло не только в укреплении своей нацбезопасности, но и в лоббировании других членов НАТО в вопросе поставок летального оружия для украинской армии, что большинство стран в Европе опасается делать из-за боязни ухудшить отношения с Россией или спровоцировать вспышку военных действий на Донбассе.

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