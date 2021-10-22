Эксперт рассказал, что повлияло на решение Лондона поставить в Украину летальное оружие

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Кравцев Сергей
Лондон и Киев договариваются о первом в истории двусторонних отношений контракте по продаже летального оружия, в том числе британских ракет для украинского флота и самолетов. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на свои источники. Все это можно назвать не иначе, как настоящий прорыв. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Александр Юсупов.
Партнерство Украины и Великобритании. Фото: Facebook Александра Юсупова
Он добавляет, геополитическая ситуация становится все более благоприятной для Кремля, ведь США стали уделять еще больше внимания борьбе с Китаем, Берлин и Париж предложили восстановить саммиты Россия-ЕС, в это время был достроен "Северный поток-2", а цены на газ и нефть резко возросли, что означает увеличение потребности в усилении украинских войск, чтобы цена масштабного вторжения для Москвы повысилась.
Юсупов отмечает, несложно предположить, какие дополнительные дивиденды принесет Украине такое соглашение. Киеву бы это помогло не только в укреплении своей нацбезопасности, но и в лоббировании других членов НАТО в вопросе поставок летального оружия для украинской армии, что большинство стран в Европе опасается делать из-за боязни ухудшить отношения с Россией или спровоцировать вспышку военных действий на Донбассе.
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