Эксперт: Путин совершает ошибку, думая, что давление на Украину поможет

Независимо от результатов переговоров, Россия и дальше будет давить, пытаясь сделать из Украины колонию, а украинцев "рабами". Думая, что ему это удастся, Путин совершает ошибку. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал украинский политолог Виктор Таран.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эксперт объясняет, ошибка Владимира Путина заключается в том, что пока у нации есть граждане, которые способны уничтожать врагов и пойти на смерть, ради воли и свободы, страна никогда не станет колонией, а ее жители рабами. И речь не идет об этническом или политическом рабстве, но прежде всего о рабстве душевном.

"Если человек готов умереть за свободу, то он никогда не станет рабом страха, слабости, робости. Примирив себя с мыслью, что смерть за волю не страшна, нация добивается самой большой свободы, которую можно только представить на земле. И такие нации не одержимы. Украинцы это доказывают своим примером последние восемь лет. Поэтому какие бы ни были договоренности между Байденом и Путиным наша свобода и судьба – в наших руках!", – отметил Виктор Таран.

Политический эксперт Михаил Бесараб, комментируя итоги переговоров между Байденом и Путиным, отмечает у себя в Facebook, что из официальных сообщений, обнародованных на сайте Кремля становится ясно, почему Москва так настаивала на том разговоре.

"Путин требует надежных, юридически зафиксированных гарантий неприятия Украины в НАТО. Если Россия продолжит активно пропихивать это требование, "путинферштейнеры" получат дополнительный аргумент", – отметил эксперт.

Он добавляет, Кремль демонстрирует, что готов пойти на масштабную войну и не только против соседнего государства, если Украину захотят взять в НАТО. Это прямое предупреждение и вызов.

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