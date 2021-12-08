Эксперт: Путин совершает ошибку, думая, что давление на Украину поможет

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Кравцев Сергей
Независимо от результатов переговоров, Россия и дальше будет давить, пытаясь сделать из Украины колонию, а украинцев "рабами". Думая, что ему это удастся, Путин совершает ошибку. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал украинский политолог Виктор Таран.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Эксперт объясняет, ошибка Владимира Путина заключается в том, что пока у нации есть граждане, которые способны уничтожать врагов и пойти на смерть, ради воли и свободы, страна никогда не станет колонией, а ее жители рабами. И речь не идет об этническом или политическом рабстве, но прежде всего о рабстве душевном.
Политический эксперт Михаил Бесараб, комментируя итоги переговоров между Байденом и Путиным, отмечает у себя в Facebook, что из официальных сообщений, обнародованных на сайте Кремля становится ясно, почему Москва так настаивала на том разговоре.
Он добавляет, Кремль демонстрирует, что готов пойти на масштабную войну и не только против соседнего государства, если Украину захотят взять в НАТО. Это прямое предупреждение и вызов.
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