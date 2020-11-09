Эксперт объяснил, какие выгоды Украина получит во время президентства Байдена

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк в эксклюзивной беседе с журналистами "Комментариев" отреагировал на информацию, что Украина одной из первых поздравила Джо Байдена на президентских выборах в США.

"Как правило, первыми приветствуют всегда ближайшие союзники. Поэтому ничего удивительного, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был первым в поздравлении. Среди первых был и президент Украины Владимир Зеленский. И эта инициатива абсолютно прогнозируема, поскольку таким образом глава государства дает понять, что история "пленок Деркача" является уже историей. Хотя можно ожидать, что в коридорах политической кулуарщины "пленки Деркача" негативно повлияют на отношение нового американского истеблишмента с отдельными политиками в Украине", – предполагает эксперт.

Он также считает, что нашему государству стоит подпитывать институциональную коммуникацию и не перекладывать внимание только на новоизбранного президента.

"В этом свете важно сохранить и усиливать дальше двухпартийной поддержку Украины, – уверен Тарас Семенюк. – Именно благодаря этому консенсусу мы можем рассчитывать не только на военно-техническую помощь, но и на прорыв в инвестиционной сфере. Но для этого Украина должна озвучить четкие прагматичные цели. Мы должны дать понять американцам, почему Украина является именно той страной, куда должны идти американские инвестиции. И в этом свете не стоит ограничиваться только грантовыми программами для развития гражданского сектора".

С другими мнениями о влиянии выборов в США на Украину можно ознакомиться здесь.

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