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Эксперт о возможной отмене Безвиза для Украины: далее станет вопрос об ограничении доступа стран в Шенген

Отмена Безвиза для Украины - это только начало

сегодня, 15:33
Автор:

Кравцев Сергей

Евросоюз может отменить безвиз для Украины. И в этот раз причина не только рост заболеваемости, связанный с коронавирусом. Вероятность отмены безвиза связана с тем, что резко возросло количество необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины. Фактически граждан Украины обвиняют в злоупотреблении безвизом с целью незаконного проживания в ЕС. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода".

Эксперт о возможной отмене Безвиза для Украины: далее станет вопрос об ограничении доступа стран в Шенген

Паспорта Фото: УНН

Комментируя информацию, политический аналитик Валерий Клочок отмечает у себя в Facebook, Германия, Франция и Италия инициируют отмену безвизового режима со странами Западных Балкан, Украиной, Грузией и Молдовой.

"Как по мне, такая история указывает на серьезные институциональные проблемы ЕС и, в частности, политики расширения на восток Европы, которая заключалась, как правило, в заигрывании с потенциальными членами. А подписаны соглашения об ассоциации только углубляли экономический кризис в упомянутых странах", – отметил аналитик.

Он прогнозирует, далее все острее будет стоять вопрос об ограничении доступа стран в Шенген. Даже сейчас европейцы с сарказмом относятся к нашим биопаспортам и продолжают усиленно проверять украинцев в зоне паспортного контроля. 

Аналитик подчеркивает, даже экс-глава правительства Владимир Гройсман искренне удивлялся, что его осматривали на границе в отличие от граждан Европейского Союза.

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Источник: https://www.rferl.org/a/eu-visa-free-travel-abuse/31483633.html
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