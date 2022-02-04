Эксперт назвала единственную цель государств, предупреждающих Украину о вторжении России

Политический эксперт Елена Броницкая уверена, что вторжения Российской Федерации в Украину не произойдет ни при каких обстоятельствах. Об этом специалист рассказала изданию "Комментарии".

Вторжение РФ в Украину - Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк

Эксперт подчеркнула, что государства, всеобъемлюще заявляющие о возможном нападении России, преследуют только одну цель — наладить собственные экономические проблемы.

"На этом кризисе можно выиграть прежде всего для своих государств. Каждое государство хочет что-то вытащить из Украины. Я считаю, что наибольшую роль здесь играет экономическая составляющая", — отмечает Елена Броницкая.

Политический эксперт сожалеет, что украинские власти позволили таким образом спекулировать большим государствам:

"Власть не защищает Украину, украинский народ. Даже во времена Порошенко мы не имели такого влияния со стороны иностранных государств, такого вмешательства, как сейчас есть. Поэтому я придерживаюсь мнения, что единственная цель больших государств — отхватить что-то самое ценное у Украины. Наша страна — очень богатая и они знают, чем здесь можно поживиться для себя", – резюмировала Елена Броницкая.

Напомним, что накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если образно изобразить ситуацию , возникшую между Украиной и Россией, она выглядит так, что президент РФ Владимир Путин подставил пистолет к главе Украины и продолжает угрожать. Именно поэтому обеспокоенность Лондона и Вашингтона относительно возможности нового вторжения РФ в Украину не безосновательна. По мнению главы правительства Великобритании, российская угроза – это не только проблема самой Украины, это вопрос безопасности всей Европы. Поэтому Великобритания прилагает большие усилия для объединения стран Запада вокруг Украины.





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