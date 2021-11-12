Эксперт назвал основной вызов безопасности этой осенью для Украины

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Кравцев Сергей
Угрозы санкциями против авиакампаний, привлеченных к перевозке мигрантов в Минск, похоже, подействовали. Первой после переговоров с Польшей среагировала Турция. Во-первых, она предложила полякам осуществить техническую проверку системы организации перевозок Турецких авиалиний, чтобы доказать, что они не были организаторами массовой переброски специально отобранных мигрантов в Беларусь. Во-вторых, Турецкие авиалинии объявили, что они не будут принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Как информирует портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Владимир Горбач.
Танки. Фото из открытых источников
Эксперт отмечает, есть еще третий момент. Уже сегодня "Белавиа" объявила, что из-за решения турецких властей они с 12 ноября тоже не смогут принимать на рейсы из Турции в Минск иракцев, сирийцев и еменцев и готовы вернуть средства пассажирам.
Он добавляет, во-первых, оператором белорусского участка магистрального трубопровода "Ямал-Европа", кампанией "Белтрансгаз", уже давно владеет "Газпром". Во-вторых, "Газпром" и так уже с 30 октября перекрыл транзит газа в Польшу и дальше в Германию по этому маршруту. Поэтому не следует воспринимать это отграничение как признак деэскалации конфликта на границах Беларуси с Литвой и Польшей. Скорее, наоборот, в Кремле готовятся к следующему обострению и будут создавать проблемы другими способами. Например, могут организовать перевозку новых мигрантов железнодорожным транспортом – из Средней Азии, как настоящих афганских беженцев, так и замаскированных под них.
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