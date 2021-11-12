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Эксперт назвал основной вызов безопасности этой осенью для Украины

Россия может направить разъяренных мигрантов и к украинской границе

сегодня, 16:32
Автор:

Кравцев Сергей
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Угрозы санкциями против авиакампаний, привлеченных к перевозке мигрантов в Минск, похоже, подействовали. Первой после переговоров с Польшей среагировала Турция. Во-первых, она предложила полякам осуществить техническую проверку системы организации перевозок Турецких авиалиний, чтобы доказать, что они не были организаторами массовой переброски специально отобранных мигрантов в Беларусь. Во-вторых, Турецкие авиалинии объявили, что они не будут принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Как информирует портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Владимир Горбач.

Эксперт назвал основной вызов безопасности этой осенью для Украины

Танки. Фото из открытых источников

Эксперт отмечает, есть еще третий момент. Уже сегодня "Белавиа" объявила, что из-за решения турецких властей они с 12 ноября тоже не смогут принимать на рейсы из Турции в Минск иракцев, сирийцев и еменцев и готовы вернуть средства пассажирам.

"Турция отреагировала адекватно, и теперь вряд ли попадет под санкции Евросоюза. Чего не скажешь о "Белавиа", которая может продолжать перевозить обманутых людей из других аэропортов стран Ближнего востока, а также российского "Аэрофлота". С последним самое интересное, ведь ЕС вряд ли решится объявить санкции против российской авиакомпании одновременно с "Белавиа". Разве что в ответ на какой-нибудь российский демарш или инцидент. А пока Кремль устами Пескова отмежевался от вчерашней угрозы Лукашенко перекрыть поставки российского газа через Беларусь", – отметил Горбач.

Он добавляет, во-первых, оператором белорусского участка магистрального трубопровода "Ямал-Европа", кампанией "Белтрансгаз", уже давно владеет "Газпром". Во-вторых, "Газпром" и так уже с 30 октября перекрыл транзит газа в Польшу и дальше в Германию по этому маршруту. Поэтому не следует воспринимать это отграничение как признак деэскалации конфликта на границах Беларуси с Литвой и Польшей. Скорее, наоборот, в Кремле готовятся к следующему обострению и будут создавать проблемы другими способами. Например, могут организовать перевозку новых мигрантов железнодорожным транспортом – из Средней Азии, как настоящих афганских беженцев, так и замаскированных под них.

"Ну, и стратегическую задачу запустить "Северный поток-2" никто не отменял. Беспорядки или силовая эскалация на границах Беларуси с ЕС может быть дополнительным аргументом не качать газ по "Ямал-Европа". Если этого будет казаться мало, могут направить разъяренных мигрантов и к украинской границе — как аргумент против "украинского транзита". Нет, трубы они ломать не будут, просто скажут, что это "не гуманно" по отношению к мигрантам. В сочетании с оговорками США об опасности нового вооруженного вторжения российской армии в Украину это является основным вызовом безопасности этой осенью", – резюмировал Владимир Горбач.

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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.horbach/posts/4700654879954533?__cft__[0]=AZUxfweDIIL5qJyWZeHwe_UsQdkHEG7XWZKcGPk1CP6cXMim2UqIxuMs_zmmWaqnL-rcBRqCArF73uG39kuM4FemiqFE0jVMyYh9g1cTmkCTqMt5PVyLe9g9qc6VrZkIOlNCjjNe-l6c3tfkfA-_8ZGzfNytvY61MyyPpJvD_V3JVg&__t
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