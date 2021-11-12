Эксперт назвал основной вызов безопасности этой осенью для Украины

Угрозы санкциями против авиакампаний, привлеченных к перевозке мигрантов в Минск, похоже, подействовали. Первой после переговоров с Польшей среагировала Турция. Во-первых, она предложила полякам осуществить техническую проверку системы организации перевозок Турецких авиалиний, чтобы доказать, что они не были организаторами массовой переброски специально отобранных мигрантов в Беларусь. Во-вторых, Турецкие авиалинии объявили, что они не будут принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Как информирует портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Владимир Горбач.

Танки. Фото из открытых источников

Эксперт отмечает, есть еще третий момент. Уже сегодня "Белавиа" объявила, что из-за решения турецких властей они с 12 ноября тоже не смогут принимать на рейсы из Турции в Минск иракцев, сирийцев и еменцев и готовы вернуть средства пассажирам.

"Турция отреагировала адекватно, и теперь вряд ли попадет под санкции Евросоюза. Чего не скажешь о "Белавиа", которая может продолжать перевозить обманутых людей из других аэропортов стран Ближнего востока, а также российского "Аэрофлота". С последним самое интересное, ведь ЕС вряд ли решится объявить санкции против российской авиакомпании одновременно с "Белавиа". Разве что в ответ на какой-нибудь российский демарш или инцидент. А пока Кремль устами Пескова отмежевался от вчерашней угрозы Лукашенко перекрыть поставки российского газа через Беларусь", – отметил Горбач.

Он добавляет, во-первых, оператором белорусского участка магистрального трубопровода "Ямал-Европа", кампанией "Белтрансгаз", уже давно владеет "Газпром". Во-вторых, "Газпром" и так уже с 30 октября перекрыл транзит газа в Польшу и дальше в Германию по этому маршруту. Поэтому не следует воспринимать это отграничение как признак деэскалации конфликта на границах Беларуси с Литвой и Польшей. Скорее, наоборот, в Кремле готовятся к следующему обострению и будут создавать проблемы другими способами. Например, могут организовать перевозку новых мигрантов железнодорожным транспортом – из Средней Азии, как настоящих афганских беженцев, так и замаскированных под них.

"Ну, и стратегическую задачу запустить "Северный поток-2" никто не отменял. Беспорядки или силовая эскалация на границах Беларуси с ЕС может быть дополнительным аргументом не качать газ по "Ямал-Европа". Если этого будет казаться мало, могут направить разъяренных мигрантов и к украинской границе — как аргумент против "украинского транзита". Нет, трубы они ломать не будут, просто скажут, что это "не гуманно" по отношению к мигрантам. В сочетании с оговорками США об опасности нового вооруженного вторжения российской армии в Украину это является основным вызовом безопасности этой осенью", – резюмировал Владимир Горбач.

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