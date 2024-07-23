Эксперт: Китай должен доказывать свой мирный план, а не пользоваться Кулебой как мальчиком по вызову

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Ткачик Олеся
Министра иностранных дел Дмитрия Кулебу пригласил посетить Китай его коллега Ван И. При этом пресс-секретарь китайского МИД сказала, что Ван И будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта, несмотря на российскую оккупацию украинских территорий.
Дмитрий Кулеба
Во-вторых, по его словам, украинские дипломаты продолжают мечтать о привлечении КНР в украинскую "формулу мира" и потому действуют достаточно осторожно, покладисто и показывают, что готовы "учесть" китайскую сторону пренебрежением дипломатической гордостью.
При этом он обратил внимание на один нюанс — в своих комментариях по поводу визита Кулебы китайский МИД ничего не упомянул о необходимости соблюдения принципов Устава ООН в части уважения к суверенитету и территориальной целостности государств, требующей от страны-агрессора освободить оккупированные украинские территории.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила о необходимости скорейшего прекращения огня и достижении политического урегулирования в войне между Украиной и Россией.
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