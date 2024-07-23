Эксперт: Китай должен доказывать свой мирный план, а не пользоваться Кулебой как мальчиком по вызову

Министра иностранных дел Дмитрия Кулебу пригласил посетить Китай его коллега Ван И. При этом пресс-секретарь китайского МИД сказала, что Ван И будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта, несмотря на российскую оккупацию украинских территорий.

Дмитрий Кулеба

"Во-первых, если у китайцев есть зуд запустить по уговору россиян параллельный украинской формуле мира свой мирный трек, то это Ван И должен обивать печерские пороги в Киеве и заинтересовать Заленского предложениями, а не Кулеба в Пекине, извините, как "мальчик по вызову" ", выслушивать общеизвестные тезисы о мире по-китайски", — написал в Facebook политтехнолог Олег Постернак.

Во-вторых, по его словам, украинские дипломаты продолжают мечтать о привлечении КНР в украинскую "формулу мира" и потому действуют достаточно осторожно, покладисто и показывают, что готовы "учесть" китайскую сторону пренебрежением дипломатической гордостью.

"Пекин играет тем, что мы заглядываем с мечтательным ртом в пасть китайского дракона, ожидая хотя бы каких-то политических знаков внимания. Китай не прочь подразнить Россию вниманием к Украине, примерно так же, как Путин ударяет танго с Ким Чен Ином, что не очень воспринимается КНР. Но это только политические пляски, не больше", — подчеркнул эксперт.

При этом он обратил внимание на один нюанс — в своих комментариях по поводу визита Кулебы китайский МИД ничего не упомянул о необходимости соблюдения принципов Устава ООН в части уважения к суверенитету и территориальной целостности государств, требующей от страны-агрессора освободить оккупированные украинские территории.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила о необходимости скорейшего прекращения огня и достижении политического урегулирования в войне между Украиной и Россией.



