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Экс-министр обороны о российской угрозе: ни один из наших партнеров не настроен оставить Украину

Экс-министр уверен, что несмотря на давление со стороны Кремля Киев продолжает сближаться с НАТО

сегодня, 07:24
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия пытается всеми возможными методами сделать так, чтобы Украина перестала быть независимой, еврооринтируемой, успешной страной. В идеале, чтобы Украина была разбита на части, которые полностью зависимы от России. Это главная цель Кремля, которая не пересматривается годами.  Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал экс-министр обороны, председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

Экс-министр обороны о российской угрозе: ни один из наших партнеров не настроен оставить Украину

Андрей Загороднюк. Фото: из открытых источников

Экс-министр отметил, каждые полгода в Москве пересматривали свои действия относительно Украины, отталкиваясь от реального состояния вещей. На сегодняшний день россияне видят, что Украина не меняет свой евроатлантический вектор, Киев продолжает сближаться с НАТО. Пусть это сближение идет очень трудно, но процесс есть, и он не прекращается.

"Все больше стран в Европе настроены на то, чтобы Украина стала членом ЕС, а особенно членом НАТО. Для Кремля, как это уже не единожды говорили спикеры российской власти, "красная линия". Поэтому они хотят демотивировать Запад от этого процесса", – высказался экс-министр.

Андрей Загороднюк отметил, фактически Путин показывает Западу – если он не вступит в переговоры с Россией и не отдалится от Украины, то тогда Москва оставляет за собой право использовать все возможные варианты для ответа, в том числе и силовой сценарий, к которому русские сейчас активно и готовятся. 

"Пока что мы не видим активных месседжей именно для украинцев, потому что основная информационная машина работает на западные страны", – резюмировал Загороднюк.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле заявили, что Украина готовится к силовому сценарию по Донбассу.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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