Экс-министр МЗС рассказал, как США выбили козыри из рук Путина по вторжению в Украину

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Кравцев Сергей
Забрасывание в информационное пространство информации о возможном российском вторжении в Украину – это где-то рискованная, но вполне осознанная тактика американских спецслужб. Такие шаги США постепенно выбивают главные козыри из рук российского президента Путина относительно тех планов, которые у него были на Украину. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Павел Климкин. Фото: DW
Он добавил, что это действительно непростая и сложная тактика для самой Украины, потому что очень сильно страдает экономика и здесь власть должна показать свою позицию, свои дипломатические умения – попросить у западных партнеров реальный план Маршала или же план Байдена. Абсолютно неважно, как он будет называться, главное, что он может помочь нашей экономике.
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