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Экс-глава МИД рассказал, как США выбили козыри из рук Путина по вторжению в Украину

В разведке США была абсолютно надежная информация о подготовке российского вторжения в Украину

сегодня, 07:27
Автор:

Кравцев Сергей
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Забрасывание в информационное пространство информации о возможном российском вторжении в Украину – это где-то рискованная, но вполне осознанная тактика американских спецслужб. Такие шаги США постепенно выбивают главные козыри из рук российского президента Путина относительно тех планов, которые у него были на Украину. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Экс-глава МИД рассказал, как США выбили козыри из рук Путина по вторжению в Украину

Павел Климкин. Фото: DW

"У американцев в разведке, я знаю это со своих источников, была абсолютно надежная информация о подготовке российского вторжения в Украину или же военной эскалации. Сейчас американцы говорят, что вот тут вот так, а вот, а мы покажем снимки со спутника. Это суживает Путина", – отметил экс-министр. 

Он добавил, что это действительно непростая и сложная тактика для самой Украины, потому что очень сильно страдает экономика и здесь власть должна показать свою позицию, свои дипломатические умения – попросить у западных партнеров реальный план Маршала или же план Байдена. Абсолютно неважно, как он будет называться, главное, что он может помочь нашей экономике. 

"Путина нужно отбить. Реально круто и респект украинцам, потому что у нас почти 40% соотечественников готовы с оружием в руках защищаться, что у нас сейчас 62% за вступление в НАТО, что было разрывом мозга еще несколько лет назад. Мы должны отбить любые возможности этого (Ред. российского) вторжения", – подчеркнул Павел Климкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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