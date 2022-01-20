Экс-министр МИД рассказал, могли ли российские дипломаты уехать из Украины

Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины, в эфире ток-шоу Василия Голованова прокомментировал сообщение об эвакуации российских дипломатов с территории Украины.

Павел Климкин, фото Facebook

"Не может быть так, чтобы какие-то дипломаты и их семьи уезжали без того, чтобы об этом знали наши спецслужбы МИД. Работает протокол. Конечно, во многих посольствах подумали о том, что в случае нападения Путина", — говорит экс-министр.

18 января в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины ответили, что им известно о работе дипломатических представительств России в Украине. По словам спикера ведомства Олега Николенко, никакой информации от РФ об эвакуации послов и дипломатов не поступало. Украинская сторона не планирует отозвать своих послов и дипломатов с территории России.

В МИД России отметили, что посольство России в Киеве продолжает работать в штатном режиме. Других деталей по работе консульств на территории нашей страны в ведомстве не уточняли.

Напомним, что информацию об эвакуации послов и дипломатических представителей России вместе с их родными с территории Украины опубликовало издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.



Как сообщал портал, эксперты рассказали, почему в СМИ снова появились сообщения о дипломатической эвакуации. По их мнению, такие информационные сообщения вполне типичны для гибридных войн. Финальной точкой конфликта может стать военная провокация от России. После нее Кремль предъявит окончательный ультиматум в самой категоричной форме. Эксперты назвали два сценария развития событий, одинаково плохих для Украины.

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