Экс-министр МИД рассказал, могли ли российские дипломаты уехать из Украины

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Козлова Альбіна
Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины, в эфире ток-шоу Василия Голованова прокомментировал сообщение об эвакуации российских дипломатов с территории Украины.
Павел Климкин, фото Facebook
18 января в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины ответили, что им известно о работе дипломатических представительств России в Украине. По словам спикера ведомства Олега Николенко, никакой информации от РФ об эвакуации послов и дипломатов не поступало. Украинская сторона не планирует отозвать своих послов и дипломатов с территории России.
В МИД России отметили, что посольство России в Киеве продолжает работать в штатном режиме. Других деталей по работе консульств на территории нашей страны в ведомстве не уточняли.
Напомним, что информацию об эвакуации послов и дипломатических представителей России вместе с их родными с территории Украины опубликовало издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.
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