logo

BTC/USD

41975.56

ETH/USD

3130.32

LTC/USD

137.85

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Экс-министр МИД рассказал, могли ли российские дипломаты уехать из Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-министр МИД рассказал, могли ли российские дипломаты уехать из Украины

Бывший глава МИД говорит, что о выезде российских дипломатов из Украины министерство не может знать

сегодня, 10:05
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины, в эфире ток-шоу Василия Голованова прокомментировал сообщение об эвакуации российских дипломатов с территории Украины.

Экс-министр МИД рассказал, могли ли российские дипломаты уехать из Украины

Павел Климкин, фото Facebook

"Не может быть так, чтобы какие-то дипломаты и их семьи уезжали без того, чтобы об этом знали наши спецслужбы МИД. Работает протокол. Конечно, во многих посольствах подумали о том, что в случае нападения Путина", — говорит экс-министр.

18 января в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины ответили, что им известно о работе дипломатических представительств России в Украине. По словам спикера ведомства Олега Николенко, никакой информации от РФ об эвакуации послов и дипломатов не поступало. Украинская сторона не планирует отозвать своих послов и дипломатов с территории России.

В МИД России отметили, что посольство России в Киеве продолжает работать в штатном режиме. Других деталей по работе консульств на территории нашей страны в ведомстве не уточняли.

Напомним, что информацию об эвакуации послов и дипломатических представителей России вместе с их родными с территории Украины опубликовало издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Как сообщал портал, эксперты рассказали, почему в СМИ снова появились сообщения о дипломатической эвакуации. По их мнению, такие информационные сообщения вполне типичны для гибридных войн. Финальной точкой конфликта может стать военная провокация от России. После нее Кремль предъявит окончательный ультиматум в самой категоричной форме. Эксперты назвали два сценария развития событий, одинаково плохих для Украины.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3LbKGstQh2s
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!