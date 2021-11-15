Экс-министр: держать войска в полевых условиях всю зиму РФ не будет, атаковать могут в любой момент

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Кравцев Сергей
Просматривая десятки видеороликов с польско-белорусской границы невольно вспоминаешь слова президента РФ Путина в 2014-м году. Тогда он сказал, что пусть попробуют украинские солдаты стрелять по женщинам и детям, за которыми будут стоять российские защитники, то есть, регулярный войска РФ. Тогда так Путин говорил о захвате Крыма и части Донбасса. Теперь эти слова можно применить к происходящему на польской границе. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Колонна мигрантов в Беларуси движется к границе с Польшей. Фото: Корреспондент
По его словам, Госдеп США и вовсе считает, что события на польско-белорусской границе созданы Москвой намеренно, чтобы отвлечь внимание от удара по Украине. Это излюбленная тактика Кремля, которую он уже использовал неоднократно.
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иван
сегодня, 16:17
Что? Бздите бэндэры? Правильно делаете. Все ваши беззакония записаны. Ответить придется. Лучше сами вешайтесь.