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Экс-министр: держать войска в полевых условиях всю зиму РФ не будет, атаковать могут в любой момент

Пока к границе с Польшей идут мигранты, Россия стягивает войска к украинской границе

сегодня, 14:37
Автор:

Кравцев Сергей
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Просматривая десятки видеороликов с польско-белорусской границы невольно вспоминаешь слова президента РФ Путина в 2014-м году. Тогда он сказал, что пусть попробуют украинские солдаты стрелять по женщинам и детям, за которыми будут стоять российские защитники, то есть, регулярный войска РФ. Тогда так Путин говорил о захвате Крыма и части Донбасса. Теперь эти слова можно применить к происходящему на польской границе. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян. 

Экс-министр: держать войска в полевых условиях всю зиму РФ не будет, атаковать могут в любой момент

Колонна мигрантов в Беларуси движется к границе с Польшей. Фото: Корреспондент

"На видео видно, как колонны "мигрантов" направляются к границе с Польшей под сопровождением "белорусских" военных. Впереди – дети и женщины. Напоминаю, на границах Украины концентрируются российские войска, факт чего вынужден был признать недавно Зеленский. Факт признал, но дальше ничего не делает", – отметил Владимир Омелян.

По его словам, Госдеп США и вовсе считает, что события на польско-белорусской границе созданы Москвой намеренно, чтобы отвлечь внимание от удара по Украине. Это излюбленная тактика Кремля, которую он уже использовал неоднократно.

"Несмотря на прогнозы, что до полномасштабной войны еще несколько месяцев, атаки мы должны ждать в любой момент. Держать войска в полевых условиях всю зиму россияне не будут. Если будет война, то удар одновременно будет и по Тайваню?", – резюмировал экс-министр.

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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158979058783439
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Обсуждения

иван

сегодня, 16:17

Что? Бздите бэндэры? Правильно делаете. Все ваши беззакония записаны. Ответить придется. Лучше сами вешайтесь.

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