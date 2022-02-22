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Экс-глава МИД озвучил прогноз – когда Путин отдаст приказ войскам пойти на всю территорию Украины

Сначала Путин пойдет на дестабилизацию ситуации и на военные провокации

сегодня, 07:20 comments1529
Автор:

Кравцев Сергей
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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин поделился своим предположением относительно того, когда президент России Владимир Путин может отдать команду – ввести российские войска на остальную часть Украины, а не только ОРДЛО. Как передает портал "Комментарии", своим предположением дипломат поделился в эфире политического ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

Экс-глава МИД озвучил прогноз – когда Путин отдаст приказ войскам пойти на всю территорию Украины

Павел Климкин. Фото: DW

Павел Климкин считает, что цель Путина – создать коллапс Украины, чтобы наша страна оказалась в тупике. При этом Путин не ставит своей целью завоевание Украины. Он во многих своих выступлениях уже дал понять, что он не считает, что есть такое самостоятельное государство, как Украина. Поэтому он готов прикладывать все свои усилия, чтобы показать, что такого государства нет. Он хочет, чтобы Украины не стало.

По мнению экс-министра, сначала российский президент попытается создать дестабилизацию, после чего начнутся военные провокации. Далее Путин вновь обратиться к российским военным и будет говорить о защите прав русскоговорящих, защите исконно русских территорий, о том, что история должна восторжествовать, то есть о том всем, что так привыкли слушать сами россияне.

Климкин допустил, что Россия попытается создать в Украине проблемы с поставками энергоресурсов. Могут быть повреждены газопроводы, может прекратиться поставка электроэнергии. Могут быть организованы провокации в самой Украине. Ко всем этим сценариям Киеву нужно быть готовым и их нужно попытаться предотвратить.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UCEeO7Ii5fY
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