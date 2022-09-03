Экс-генсек НАТО Расмуссен: США и союзники должны предоставить Украине все для победы

Оказать Украине помощь в тех объемах, которые позволят ей победить и обеспечить длительный мир — с таким призывом к США обратился бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен. Свое заявление он передал через издание Foreign Policy , сообщают "Комментарии".

Андерс Фог Расмуссен

Расмусен утверждает, что развязка в войне РФ против Украины имеет глобальное значение. По его мнению, именно сейчас диктаторы во всем мире внимательно следят за тем, как Запад реагирует на ситуацию.

"Приближается сложная зима и единство стран Запада предстанет перед испытаниями. Но Запад должен удвоить усилия для того, чтобы гарантировать, что Украина одержит и победу, и дальнейший мир. Если потерпеть в этом неудачу — автократы во всем мире будут радоваться", — говорит Андерс Фог Расмуссен.

Экс-глава НАТО говорит, что на фоне войны в Украине вопрос обороны для стран Европы стал более актуальным. Именно поэтому Финляндия и Швеция встали на путь вступления в Североатлантический альянс.

"Война продемонстрировала, что Вашингтон остается главным гарантом безопасности в Европе. Она также засвидетельствовала необходимость для демократического мира объединяться перед угрозой автократических государств, которые ведут себя более агрессивно", — пишет экс-генсек.

Расмуссен также утверждает, что в случае затяжной войны в Европе внимания и сил США может не хватить на ключевом для Штатов направлении – в Тихоокеанском регионе, где дедеалы активнее Китай.

"Лучший способ избежать этой ловушки – предоставить украинцам все, что им нужно, чтобы победить в этой войне. После этого Запад должен позаботиться, чтобы Россия не захотела напасть на Украину снова", — аргументирует Расмуссен, косвенно вспомнив, что сам вовлечен в разработку идей гарантий для Украины как председатель рабочей группы, по приглашению Владимира Зеленского.

"Работа группы еще продолжается, но уже сейчас одно: лучшим сдерживанием от дальнейшей российской агрессии будет сильная с военной точки зрения Украина. Поэтому США и союзники должны предоставить все, что Украина нуждается в защите своей независимости в долгосрочной перспективе. Если Запад не сделает этого — лидер РФ Владимир Путин не остановится на Украине", — утверждает бывший генсек НАТО.

Как сообщали " Комментарии ", полномасштабная российская агрессия изменила стратегические планы Украины. В Кабмине заявили, что получение плана для членства в НАТО – больше не цель. Теперь цель – полноценное членство в Альянсе.

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