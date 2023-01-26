Экономический Рамштайн: Что, где, когда

Сегодня на встрече Экономического Рамштайна были чиновники из Украины, ЕС, стран G7, международных финансовых учреждений, таких как Международный валютный фонд (#IMF), Всемирный банк (#WorldBank), Европейский инвестиционный банк (#EIB), Европейский банк реконструкции и развития (#EBRD), пишут "Комментарии".



Экономический Рамштайн

Как рассказал заместитель директора-распорядителя МВФ от Украины Владислав Рашкован, платформа призвана обеспечить тесную координацию между международными донорами и международными финансовыми организациями и организовать согласованное, прозрачное и подотчетное оказание поддержки Украине.

Что важно в новой платформе:

1. Платформа на данном этапе объединяет страны G7 и ключевые международные организации. Но, как и основной Рамштайн, будет открыта для присоединения других стран, которые хотят системно помогать Украине.

2. У Платформы есть 3 сопредседателя:

- от США – представитель Белого дома – заместитель советника по вопросам национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл;

- от ЕС – Генеральный директор Европейской Комиссии по вопросам соседства и расширения (DG NEAR) Герт Ян Купман;

- От Украины – министр финансов Sergii Marchenko, который будет работать в группе с Alexander Kubrakov, ответственным за восстановление, и с Юлией Свириденко, отвечающей за развитие частного сектора во время и после войны. И снова – Украина – в руководстве платформы.

3. Фокус платформы будет на 3 вопросах, которые озвучил Премьер Министр Денис Шмигаль:

- координация экономической поддержки для неотложных нужд Украины в финансировании для обеспечения прогнозируемого, ритмичного бюджетного обеспечения в 2023 году и дальше;

- планирование и обеспечение начала устойчивого и инклюзивного восстановления, включая поиск ресурсов на приоритетные направления финансирования: восстановление энергетики, восстановление разрушенного жилья и критической и социальной инфраструктуры и разминирование;

- предоставление экономической помощи для стабилизации экономики (в первую очередь – частного сектора) и разработка финансовых инструментов для его поддержки.

4. Координационная платформа будет иметь собственный Секретариат, который будет иметь два офиса – в Брюсселе и Киеве.

" В целом сегодняшняя встреча начинает более широкий процесс обеспечения улучшенной координации между всеми ключевыми игроками, оказывающими краткосрочную финансовую поддержку Украине, а также долгосрочную помощь на этапе реконструкции, опираясь на результаты конференций в Лугано и Берлине, чтобы помочь преодолеть разрыв между потребностями и ресурсами Украины в это тяжелое время ", – говорит Владислав Рашкован.

Общая платформа станет главным инструментом сотрудничества и координации европейской и международной поддержки. ЕС играет здесь немаловажную роль. Следующее заседание Руководящего комитета состоится в начале марта, а затем, надеемся, во время Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Как писали "Комментарии", доноры Украины хотят услышать от власти конкретные предложения по улучшению экономической ситуации в стране.





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