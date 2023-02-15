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ЕК включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС: что это даст

Украина стала на шаг ближе к зоне бесплатного роуминга в ЕС

сегодня, 11:29
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Автор:

Давиденко Евгения

Европейская Комиссия приняла предложение включить роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. После этого украинским туристам больше не придется платить никаких дополнительных сборов за пользование мобильными телефонами во время путешествий в ЕС, а путешественники из ЕС будут иметь те же права во время посещения Украины. Об этом говорится в прессрелизе Еврокомиссии, передают "Комментарии".

ЕК включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС: что это даст

Фото: pixabay



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“Присоединение Украины к зоне бесплатного роуминга ЕС является одним из ключевых мер пересмотренного Плана приоритетных действий. Этот план является дорожной картой для полного внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной (ПВЗСТ) и дальнейшей интеграции Украины в Единый рынок ЕС. Это первый случай распространения режима внутреннего рынка ЕС в Украине”, — подчеркнули в Европейской Комиссии.


Отмечается, что скорость интеграции Украины во внутренний рынок роуминга будет зависеть от темпов приближения и имплементации соответствующего законодательства ЕС в Украине.


Сегодня телекоммуникационные операторы ЕС и Украины предлагают доступные или бесплатные звонки между ЕС и Украиной на добровольной основе. Благодаря этому около четырех миллионов убегающих от войны имеют доступное подключение в ЕС. Добровольные мероприятия продлили недавно на шесть месяцев, и теперь новая договоренность также охватывает звонки на номера фиксированной связи в Украине, а также новые типы операторов, говорится в сообщении.


Ранее мы писали, что, по словам комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон, решение России сократить добычу нефти на 500 000 баррелей в день следующего месяца вряд ли будет способствовать росту нефти в долгосрочной перспективе.



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Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_771
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