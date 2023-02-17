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ЕК исключила ограничения против "Росатома" из пакета санкций

Президент Украины Владимир Зеленский призывал ЕС наложить санкции на российскую государственную атомную компанию "Росатом".

сегодня, 12:45
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Автор:

Давиденко Евгения

Европейская комиссия передумала налагать санкции на ядерный сектор России или его представителей в 10-м пакете санкций, пишет POLITICO .

ЕК исключила ограничения против "Росатома" из пакета санкций

Росатом. Фото: РИА



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По данным издания, полученным от трех дипломатов, Еврокомиссия сначала информировала страны ЕС, что попытается разработать санкции против гражданского ядерного сектора России, однако в конце концов отказалась от идеи.


Против этой инициативы выступала Венгрия — Будапешт подчеркивал свою зависимость от "Росатома". Чтобы преодолеть потенциальное вето Венгрии, ЕС рассматривал возможность включения отдельных сотрудников Росатома и других компаний в список, но в конце концов решил этого не делать.


"Венгрия не пропускает это, поскольку их атомная станция принадлежит "Росатому", и они говорят, что она производит 50 процентов энергоснабжения страны. Но санкции против отдельных лиц (кроме генерального директора) не должны влиять на энергетическую безопасность, — сказал старший дипломат ЕС. – И ЕС должен ответить на запрос Зеленского".


Издание отмечает, что официальный представитель министерства экономики Франции ранее заявил журналистам, что "многие атомные электростанции используют топливо из российской энергии".


Мы писали, что Глава КНР Си Цзиньпин планирует выступить с "языком о мире" в годовщину вторжения России в Украину.


Как известно, Китай не осудил российское вторжение в Украину и занял молчаливую позицию. Пекин открыто не поддерживал Россию, однако после февраля прошлого года ужесточил торговые связи с ней. Также официальные представители Китая неоднократно публично критиковали Запад за поставку вооружения в Украину, что, по мнению Пекина, ведет не к миру, а к усилению эскалации.




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Источник: https://www.politico.eu/
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