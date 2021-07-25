Джордж Кент в Киеве: присматривает ли США преемника Зеленского, а выборы президента могут пройти досрочно

Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент по прибытии в Киев провел встречи с теперь уже Арсеном Аваковым (который вскоре после этого покинул пост главы МВД), спикером парламента Дмитрием Разумковым, лидером "Европейской солидарности", экс-президентом Петром Порошенко. Ни нынешний президент Владимир Зеленский, ни представители его Офиса, насколько известно, с Кентом пока не встречались. О чём говорят такие действия посланца администрации Байдена? Нет ли ощущения, что США присматривают преемника Зеленского, а выборы президента могут пройти досрочно? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Джордж Кент (фото из открытых источников)

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова подчеркивает, что американцы всегда стараются идти на шаг вперёд. Но предполагает, что прошедшие встречи всё же не следует рассматривать как смотрины преемника.

"Тут скорее другой вариант. После запуска "Северного потока-2" и возможной попытки имплементации в законодательство Украине формулы Штайнмайера под нынешним президентом серьезно зашатается кресло. И вот на этот случай нужно иметь план Б, чтобы не получилось как с Януковичем, когда страна осталась без руководства на некоторое время. Короткое, но его было достаточно, чтобы Украина оказалась в руинах и без золотовалютного запаса", — отмечает Татьяна Лупова.

К тому же, продолжает он, наличие ещё одного политического центра влияния будет оберегать нынешнюю власть от узурпации и диктатуры.

"Думаю, встречи США с оппозицией (к которой точно относится Порошенко и косвенно с недавних пор Разумков с Аваковым) как раз об этом", — резюмирует Татьяна Лупова.

По мнению политического эксперта Сергея Тарана, в происходящем виновны абсолютный непрофессионализм Зеленского и его команды.

"Они то так или иначе встревают в американские выборы, то требуют у Байдена дать ответ, почему Украины до сих пор не в НАТО, то довольно резко высказываются по ситуации с "Северным потоком-2", то совершают неуместные реверансы в сторону Китая. В общем, делают непрогнозируемые внешнеполитические шаги. Всё это вынуждает США получать информация об истинном положении дел в Украине из разных источников. независимых от Офиса президента Потому встречаются с таким количеством людей, минуя ОП", — поясняет Сергей Таран.

По его мнению, это четкий сигнал, что доверия к Зеленскому в Белом доме мало.

"При этом в конце августа ожидается его визит в США. И нужно будет о чём-то говорить. Потому американцы и собирают информацию из разных источников, встречаются с теми людьми, о которых сложилось впечатление как о профессионалах. Это абсолютно нормальный шаг, — уверен Сергей Таран. — Что ненормально, так это непрофессионализм Зеленского, который представляет нашу страну на международной арене. И за его ошибки приходится платить всей Украине".

Напомним, глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что Украина, как и Молдова с Грузией, начав свой путь к членству в Европейском Союзе (ЕС), "заплатили" свою цену за это.

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