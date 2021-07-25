Джордж Кент в Киеве: присматривает ли США преемника Зеленского, а выборы президента могут пройти досрочно

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Ольга Чародий
Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент по
прибытии в Киев провел встречи с теперь уже Арсеном Аваковым (который вскоре
после этого покинул пост главы МВД), спикером парламента Дмитрием Разумковым,
лидером "Европейской солидарности", экс-президентом Петром Порошенко. Ни
нынешний президент Владимир Зеленский, ни представители его Офиса, насколько
известно, с Кентом пока не встречались. О чём говорят такие действия посланца
администрации Байдена? Нет ли ощущения, что США присматривают преемника
Зеленского, а выборы президента могут пройти досрочно?
Джордж Кент (фото из открытых источников)
Политический эксперт, консультант по политическому и
антикризисному PR Татьяна Лупова подчеркивает, что американцы всегда стараются
идти на шаг вперёд. Но предполагает, что прошедшие встречи всё же не следует
рассматривать как смотрины преемника.
К тому же, продолжает он, наличие ещё одного политического
центра влияния будет оберегать нынешнюю власть от узурпации и диктатуры.
По мнению политического эксперта Сергея Тарана, в
происходящем виновны абсолютный непрофессионализм Зеленского и его команды.
По его мнению, это четкий сигнал, что доверия к Зеленскому в
Белом доме мало.
Напомним, глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что Украина, как и Молдова с Грузией, начав свой путь к членству в Европейском Союзе (ЕС), "заплатили" свою цену за это.
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