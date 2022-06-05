Джонсону могут объявить вотум недоверия: почему ему грозит отставка

Представители Консервативной партии Великобритании на следующей неделе могут проголосовать за вотум недоверия премьер-министру и главе партии Борису Джонсону. Об этом информирует Sunday Times.

Джонсону грозит отставка (фото из открытых источников)

Журналисты издания, ссылаясь на собственных информаторов, пишут, что голосование членов Консервативной партии по недоверию Джонсону должно состояться 8 июня. Необходимое количество писем от представителей парламента будет собрано в ближайшие дни.

Причиной отставки британского премьер-министра может явиться крупный скандал с вечеринками в стране во времена жестких локдаунов и COVID-ограничений. Однако Джонсон не хочет уходить со своего премьерского поста, мотивируя тем, что перед правительством Британии предстали серьезные вызовы.

Информаторы BBC утверждают, что неизвестно наберут ли необходимые 180 голосов за отставку этого британского чиновника. В случае того, когда будет вынесен вотум недоверия, Джонсон еще останется в должности премьер-министра до того, как будет избран новый лидер партии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что результаты западных стран начали готовить план прекращения войны в Украине. Представители США, ЕС и Великобритании стали чаще проводить встречи, на которых начали обсуждать план прекращения войны в Украине. Запад надеется, что военные действия в Украине можно прекратить путем переговоров. При этом источники CNN отмечают, что официальные представители Украины непосредственно не участвуют в обсуждении будущего соглашения, которое могло бы положить конец войне в Украине. В материале говорится, что Запад хочет наработать приблизительные параметры плана мирного урегулирования.

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