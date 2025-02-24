Президент США Дональд Трамп хочет показать определенный скептицизм своей республиканской базы относительно Украины. Однако его заносит, и в итоге Белый дом "переходит на кремлевские нарративы". Об этом 24 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на выступление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киеве на встрече Ялтинской экономической стратегии (YES).

Джонсон критикует нынешний подход администрации Трампа к украинской войне. Фото: Офис президента Украины

"Эта сделка по минеральным ресурсам. Они хотят все поделить на черное и белое. Это вопрос безопасности для Украины, вопрос надежного мира для Украины. Ни одной копейки не должно пойти на этот фонд, который они предлагают создать совместно с Украиной. Здесь очень большая цена вопроса", — заявил экс-премьер Британии.

Джонсон также раскритиковал последние заявления Трампа относительно Украины и заявил, что нынешняя политика США противоречит курсу на поддержку Киева. В интервью NV экс-премьер Великобритании добавил, что Трамп "слушает много мусора об Украине" от своего окружения.

"Комментарии" писали, что Зеленский поставил задачу добиться справедливого мира для Украины до конца 2025 года. Портал "Комментарии" публиковал также топ-10 высказываний Зеленского на его пресс-конференции 23 февраля, которые могут вызвать истерику у Трампа.

"Комментарии" отмечали, что по данным New York Times, в проект нового соглашения по ресурсам, которое Зеленский отказался подписать уже 22 февраля, включили еще и доходы от оккупированных Россией территорий. По данным СМИ, в случае возвращения этих территорий Украиной доля поступлений в фонд этих земель составит 66%. Условия документа предусматривают, что Украина должна вносить взносы в фонд до момента, пока он не достигнет $500 млрд. В то же время, как пишут журналисты, США планируют реинвестировать часть доходов в восстановление Украины, в частности, в недра и инфраструктуру. Однако никакие обязательства Штатов в документе снова не прописаны. Хотя Украина не завершила соглашение 22 февраля, его согласие на условия означало бы капитуляцию перед американскими требованиями после недели интенсивного давления со стороны президента Трампа.

Отмечается также, что министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что в рамках соглашения доходы от природных ресурсов Украины, а также инфраструктурных активов будут направлены в специальный фонд для долгосрочного восстановления и развития. США получат экономические и управленческие права в этом фонде, что, по словам Бессента, обеспечит прозрачность и подотчетность. Однако он подчеркнул, что США якобы "не будут владеть физическими активами Украины и не увеличат ее долговую нагрузку".

"Комментарии" писали, что Украина отвергла настойчивые предложения США создать фонд на сумму 500 млрд долларов для этой сделки. Фонд должен был компенсировать помощь, предоставленную США Украине с начала российской агрессии. Однако украинская сторона утверждает, что реальная сумма поддержки гораздо ниже и составляет около 90 миллиардов долларов.