Дмитрий Кулеба просит украинцев не обращать внимание на то, что в Москве полыхает

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Москве гневно истерят по поводу учредительного саммита "Крымской платформы". Как информирует портал "Комментарии", об этом глава МИД Украины написал на своей странице в Facebook.

Дмитрий Кулеба - Фото liga.net

Главный украинский дипломат отметил, не стоит брать во внимание, что говорят в соседней России, как реагируют на саммит "Крымской платформы".

"Там полыхает. Коротко говоря: Слава Украине", — написал Кулеба.

Министр подчеркнул, что на саммите присутствовали 46 официальных делегаций и "Крымской платформе" говорили не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Огромное количество людей впервые узнали о проблеме Крыма, многие освежили ту информацию, которая распространялась ранее. Дмитрий Кулеба отметил, прошло уже достаточно времени после окончания саммита, но до сих пор о нем продолжают говорить.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия официально предупредила о последствиях для стран, которые приняли участие в "Крымской платформе". Как отметила спикер МИД России Мария Захарова, Москва внимательно проанализирует список стран, который направили свои официальные делегации на саммит, который прошел в Киеве. После этого будет сделано соответствующие выводы и не исключено, что эти государства отправятся в список недружественных к РФ.

Также читайте на портале "Комментарии" — глава МИД РФ Сергей Лавров назвал саммит "Крымской платформы" "неонацистским шабашем", на котором звучали русофобские призывы. Российский дипломат отметил, что мероприятие не состоялось бы, если бы не одобрение со стороны Запада.

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