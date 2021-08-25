logo
Русский Українська

BTC/USD

48446.69

ETH/USD

3185.19

LTC/USD

176.48

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Дмитрий Кулеба просит украинцев не обращать внимание на то, что в Москве полыхает
commentss НОВОСТИ Все новости

Дмитрий Кулеба просит украинцев не обращать внимание на то, что в Москве полыхает

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал истеричной реакцию России на проведение саммита Крымской платформы в Киеве

сегодня, 16:09
Автор:

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Москве гневно истерят по поводу учредительного саммита "Крымской платформы". Как информирует портал "Комментарии", об этом глава МИД Украины написал на своей странице в Facebook.

Дмитрий Кулеба просит украинцев не обращать внимание на то, что в Москве полыхает

Дмитрий Кулеба - Фото liga.net

Главный украинский дипломат отметил, не стоит брать во внимание, что говорят в соседней России, как реагируют на саммит "Крымской платформы".

"Там полыхает. Коротко говоря: Слава Украине", — написал Кулеба.

Министр подчеркнул, что на саммите присутствовали 46 официальных делегаций и "Крымской платформе" говорили не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Огромное количество людей впервые узнали о проблеме Крыма, многие освежили ту информацию, которая распространялась ранее. Дмитрий Кулеба отметил, прошло уже достаточно времени после окончания саммита, но до сих пор о нем продолжают говорить.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия официально предупредила о последствиях для стран, которые приняли участие в "Крымской платформе". Как отметила спикер МИД России Мария Захарова, Москва внимательно проанализирует список стран, который направили свои официальные делегации на саммит, который прошел в Киеве. После этого будет сделано соответствующие выводы и не исключено, что эти государства отправятся в список недружественных к РФ.

Также читайте на портале "Комментарии" — глава МИД РФ Сергей Лавров назвал саммит "Крымской платформы" "неонацистским шабашем", на котором звучали русофобские призывы. Российский дипломат отметил, что мероприятие не состоялось бы, если бы не одобрение со стороны Запада.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/dmytro.kuleba
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ