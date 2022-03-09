Две недели российского нападения на Украину: главные выводы и вероятные сценарии

Идет 14-й день открытого вторжения РФ в Украину под видом некой "специальной военной операции". Официальный представитель МИД РФ Захарова сегодня уверяла, что цель – вовсе не оккупация Украины, не разрушение нашей государственности, не свержение власти. Мол, это всё исключительно ради "защиты граждан "ДНР" и "ЛНР", демилитаризации и денацификации Украины, устранения военной угрозы России, которая исходит с украинской территории". Но мир видит, что происходит на самом деле. Видит разрушенные украинские города, погибших гражданских, зверства российской армии и бесноватого лидера недоимперии. Эксперты продолжают анализировать для издания "Комментарии" причины и возможные последствия российско-украинской войны.

Коллаж "Комментарии"

Путин получает необъективную информацию от спецслужб

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко подчеркивает, что вторжение показало – Путин самостоятельно принимает решения.



"Он изолировался от влияния бизнес-элит, которые несут сейчас колоссальные потери из-за санкций. И выступают против войны. Уже были соответствующие заявления Дерипаски, Тинькова и так далее. Они открыто говорят о негативном восприятии таких решений Путина. Но тот изолировался. И, по моему мнению, получал и получает необъективную информацию от спецслужб об электоральных настроениях в Украине, об состояния нашей и российской армии, о возможной и уже имеющейся реакции Запада на вторжение", – отмечает эксперт.

Екатерина Одарченко акцентирует, что Путин рассчитывал на быстрый результат. На захват если не всей страны, то условно юго-востока. С разделением потом нашего государства на пророссийское и "остальное". С убеждением местного населения на оккупированных территориях, что им будет лучше с Россией.



"Это не реализовалось ни в военном, ни в пропагандистском плане, – подчеркивает эксперт. – Как следствие – беспрецедентное мужество защитников Мариуполя, Харьков, Киева, отличная работа нашей армии, силовиков, территориальной обороны, огромные потери россиян в военном и экономическом смысле. И полный провал по созданию картинки "радостной встречи местными жителями российских освободителей". Люди в моей родной Херсонской области, оказавшиеся во временной оккупации, героически выходят на проукраинские митинги, не взирая на угрозу быть убитыми вооруженными захватчиками. И так происходит во всех временно оккупированных населенных пунктах. Это абсолютно форма самоорганизации. Люди показали свою позицию. Они не хотят быть России, не хотят быть условной Херсонской народной республикой. Украинцы не берут "гуманитарную помощь" от оккупантов, даже находясь в сложном положении. А россияне продолжают плодить преступления, не пропуская в контролируемые ими города украинские и иностранные гуманитарные грузы".

По мнению Екатерины Одарченко, Путин будет продолжать эскалацию. Его не интересуют человеческие, экономические и репутационные потери. Всё зашло настолько далеко, что обратного пути у агрессора нет. Так что надо не просто выстоять, а – победить. Тем более, что весь цивилизованный мир в меру сил помогает Украине.



"Самый оптимистический сценарий – еще более глубокий экономический кризис в РФ. Санкции и массовый исход иностранных компаний делают свое дело. За доллар на черном рынке дают 200-250 рубле, но дно можно и нужно пробивать дальше. Россияне обеднели в 2,5 раза за считанные дни. Масса безработных. Стремительная инфляция, дефицит товаров и продуктов. Но этого пока, как мы видим, недостаточно. Режим подточен, репутация Путина угроблена. Но вряд ли режим рухнет в краткосрочной перспективе. Но точно упадет куда раньше, чем мог бы", – прогнозирует эксперт.

Негативным сценарием она считает утверждение в процессе переговоров некого разделения Украины. Часть переходит под условное русское влияние (в той или иной форме), часть – остается суверенной, вступает в ЕС и получает условный план Маршалла (огромные дотации на восстановление). Своеобразный украинский вариант ФРГ и ГДР.

"Пока сложно сказать, какой из сценариев будет воплощен в жизнь. Но нам нужно прилагать максимум усилий, чтобы – первый. Чтобы Россия понесла такие издержки, что ей стало не до войны. Самой выжить бы. И чтобы приблизить этот сценарий, каждый из нас на своем месте должен делать свою работу максимально качественно. Воины – бить врага, дипломаты – продавливать более жесткие санкции и увеличение помощи нам со стороны международных партнеров. Журналисты – сражаться на информационном фронте. Медики, пекари, водители, продавцы, волонтеры и так далее – и каждого из нас свой фронт. Я – специалист по коммуникация, в том числе международным. Знаю много иностранных политиков. Сейчас с командой рассылаем письма в соответствующие инстанции, стараясь увеличить помощь со стороны международного сообщества. Это и организация гуманитарной помощи, и давление граждан разных стран на свои правительства с целью принятия ими важных для Украины политических решений. Если каждый будет максимально выкладываться на своем фронте – мы получим нужный нам результат. И мы его уже получаем", – резюмирует Екатерина Одарченко.

Высокая вероятность, что на ближайшие десятилетия Россия станет страной-изгоем

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок проанализировал природу, истинные истоки войны России против Украины.



"Захаров говорит откровенный бред о целях этой войны (а никакой не "операции"). Как, в принципе, всё нынешнее руководство РФ, пытающееся как-то оправдать то, что оправдать невозможно. Мы видим желание Путина попросту уничтожить украинскую нацию. Путин по своей сути является нацистом. И он не допускает существования другой нации, которая, в его понимании, является неприемлемой для него и для путинской России", – поясняет эксперт.

Он подчеркивает, что такую политику российский диктатор проводит давно, используя ограничение и искажение информационного пространства.



"Речь фактически о зомбировании населения России, 76% жителей которой, согласно опросам, никогда не выезжало за границу. Именно такое промывание мозгов в течение 20 лет дало возможность Путину, опираясь на широкие слои населения, начать войну. Сперва аннексировав Крым, потом устроив ад на Донбассе, а теперь совершим и открытое вторжение в Украину. Мотив лично его – ненависть к людям другой национальности. К людям более свободным, сильным, мудрым, нежели население путинской России. Абсолютно схожая история с Гитлером, у которого во всех бедах были виноваты все, кто угодно, кроме немецкого народа. И искать логического объяснения этим действиям не следует", – считает Валерий Клочок.

Он уверен, что Россия уже потерпела сокрушительное поражение. Но главные последствия придут позже.



"Что касается Украины, то т.н. план Маршалла для нашей страны с целью ее восстановления после войны в прямом смысле слова всем миром – более чем вероятен. Возможно, наполнение такого фонда будет происходить за счет средств от продажи имущества, отчужденного у российских олигархов за границей. И – точно – Фонд восстановления Украины будет наполняться множеством стран. Объемы пока невозможно подсчитать. Но речь, наверняка, пойдет о триллионах долларов, – говорит эксперт. – Потому что масштаб разрушений уже сейчас колоссальный. А война, к сожалению, продолжается".

Валерий Клочок не исключает, что со временем Россию признают государством-террористом.



"Этот вопрос следует уже сейчас поднимать в соответствующих международных институциях. Уже идут рассмотрения в Гаагском суде. Насколько быстро это произойдет, будет в немалой степени зависеть от украинской власти. Она должна предоставить материалы, подтверждающие факты террористической деятельности российской армии на территории Украины. А таких фактов уже сейчас – сотни. И есть высокая вероятность, что на ближайшие десятилетия Россия станет страной-изгоем. Причем на официальном уровне, – подчеркивает эксперт. – Что будет иметь последствием выплату репараций странам, пострадавшим от российской агрессии. И это может быть не только Украина, но и другие страны, как те же Сирия (после падения режима Асада), Грузия, Молдова. Но всё это – вопрос будущего".

Как сообщал портал, каковы будут последствия энергетического удара по агрессору.



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