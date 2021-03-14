Дубинский больше не глава «Слуги народа» в Киевской области

Народного депутата Украины Александра Дубинского сняли с должности главы Киевского областного отделения партии "Слуга Народа". Новым председателем стал Андрей Мотовиловец.

Александр Дубинский / Фото: sluga-narodu.com

Такое решение было принято сегодня утром, 14 марта, на конференции областной ячейки. Члены организации решили, что Александр Дубинский, ранее возглавлявший Киевскую областную организацию "Слуги народа", не может входить в новый руководящий орган партии — Национальный совет общин.

"В связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии", — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Члены партии на конференции по кадровым вопросам решили переизбрать руководителя и большинством голосов избрали на должность 38-летнего нардепа Андрея Мотовиловца.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что процедура переизбрания состоялась без нарушений, с соблюдением устава партии и законодательства Украины.

Однако, Александр Дубинский не признает решения о своем снятии с должности и говорит об "аферистах" в партии.

Напомним, что в начале текущего года США обвинили нардепа Александра Дубинского во вмешательстве в американские выборы 2020 года. Минфин страны внес политика в список персональных санкций.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в феврале депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". За его исключение из рядов фракции было собрано более 180 подписей.

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