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"Друг познается в беде": в ОП подтвердили передачу Украине боевых самолетов

Северная Македония передает Украине танки и самолеты

сегодня, 17:09
Автор:

Денис
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В Офисе президента подтвердили передачу Украине военных самолетов. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

"Друг познается в беде": в ОП подтвердили передачу Украине боевых самолетов

Су-25. Фото из открытых источников

"Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", — сообщил Подоляк. 

Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что Северная Македония готовится передать Украине четыре самолета-штурмовика Су-25.

”Друг познается в беде”: в ОП подтвердили передачу Украине боевых самолетов - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что собирают клетки в филармонии: оккупанты в Мариуполе планируют провести показательный "суд" над военнопленными. Городской глава Мариуполя призвал мировое сообщество, ООН и "Красный Крест" вмешаться в ситуацию. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что Китай ответил США на визит Пелоси: к чему приведет спор двух держав – какие есть риски для Украины. Несмотря на обострение в отношениях между двумя странами, ни одна из сторон не готова доводить ситуацию к чему-то большему. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что ожесточенные бои, но уже не на Донбассе: в британской разведке назвали самый "горячий" участок фронта. Война России с Украиной вступает в новую фазу, в британской разведке говорят о смещении линии фронта. Читайте об этом в нашем материале. 

Также "Комментарии" информировали о том, что больше не друг: в Кремле объяснили, почему Путин и Макрон перестали созваниваться. В Москве больше не рассматривают Францию, как дружественную страну. 



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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