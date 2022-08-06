"Друг познается в беде": в ОП подтвердили передачу Украине боевых самолетов

В Офисе президента подтвердили передачу Украине военных самолетов. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Су-25. Фото из открытых источников

"Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", — сообщил Подоляк.

Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что Северная Македония готовится передать Украине четыре самолета-штурмовика Су-25.





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