Дорожная карта по урегулированию ситуации на Донбассе: блогер рассказал, что зависит от Украины

Донецк представил компромиссную дорожную карту по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом пишет в своем блоге политолог Никита Варламов.



По его словам, 14 октября на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) руководителя украинской делегации Леонида Кравчука спросили о том, собирается ли Украина выполнять Минские соглашения на практике. Тогда Кравчук ответил, у ТКГ попросту нет полномочий, чтобы ставить задачи перед Верховной Радой и президентом Украины.

Варламов отмечает, что тогда Донецк и Луганск предложили разработать в ТКГ компромиссную дорожную карту, которую позже могла бы одобрить Верховная Рада, а после – можно было бы поставить перед украинской делегацией конкретную задачу и дать ей больше полномочий. По словам Никиты Варламова, результатом должны были бы стать конкретные договорённости по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.

Блогер заявляет, что сейчас уже известны некоторые пункты дорожной карты, которую разработали Донецк и Луганск. Он утверждает, что во время вчерашнего заседания ТКГ Кравчук не просто лично предложил, но и пообещал, что уже через неделю украинская делегация пришлет в ТКГ свой собственный аналогичный проект дорожной карты, а также, что документ будет учитывать все вопросы, затронутые Донецком и Луганском, с конкретными сроками и последовательностью шагов.

Кроме того, UBR сообщает, что Варламов опубликовал некоторые пункты дорожной карты по версии Донецка и Луганска:

1. До __ октября 2020 года представители Украины и Отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (далее – ОРДЛО) в Трехсторонней контактной группе (далее – ТКГ) согласуют прилагаемые Меры по усилению режима прекращения огня (Приложение 1) и обеспечат их незамедлительное безусловное исполнение без каких-либо изъятий и самостоятельных интерпретаций.

2. Не позднее 3 дней со дня вступления в силу Постановления Верховной Рады Украины об утверждении (одобрении) настоящей Дорожной карты представители Украины и представители ОРДЛО в ТКГ (далее – Стороны) обеспечат предоставление в ТКГ перечней лиц, взаимно запрашиваемых Сторонами к освобождению и обмену, с распределением их по следующим категориям: (1)"установлен – согласен на обмен", (2) "согласен на обмен – готов к обмену", (3) "установлен – не согласен на обмен" и (4) "не установлен" и не позднее 15 дней произведут взаимное освобождение и обмен лиц из категории 2 по принципу "всех на всех", а также приступят к совместной работе по подготовке к освобождению и обмену лиц, включенных в категорию 1.



4. Не позднее 10 дней со дня вступления в силу Постановления Верховной Рады Украины об утверждении (одобрении) настоящей Дорожной карты Стороны согласуют и утвердят Приложение №2 к Рамочному решению ТКГ от 21 сентября 2016 г. и приступят к разведению сил и средств на определенных в нем 4 участках (Славяносербск, Петровка, Нижнетеплое, Григоровка), а также приступят к совместной работе по подготовке общего плана разведения сил и средств по всей линии соприкосновения.

5. Не позднее 30 дней со дня вступления в силу Постановления Верховной Рады Украины об утверждении (одобрении) настоящей Дорожной карты Президент Украины во исполнение и развитие одобренного Советом Безопасности ООН (Резолюция 2202 от 17 февраля 2015 г) Комплекса мер по выполнению Минских соглашений вносит в Верховную Раду Украины проект Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти)", предусматривающий следующие переходные положения Конституции Украины:



"На период до 2050 года в составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области. Особенности осуществления исполнительной власти и местного самоуправления, границы территорий, порядок формирования, система и основные полномочия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в указанных районах устанавливаются отдельным законом Украины".

Напомним, политолог заявил, что украинские власти не готовы выполнять Минск, поэтому работа ТКГ стала пустой тратой времени.

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