Дорожная карта по урегулированию ситуации на Донбассе: блогер рассказал, что зависит от Украины

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Станислав Молчанов
Донецк представил компромиссную дорожную карту по
урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом пишет в своем блоге политолог Никита
Варламов.
По его словам, 14 октября на заседании Трехсторонней
контактной группы (ТКГ) руководителя украинской делегации Леонида Кравчука спросили
о том, собирается ли Украина выполнять Минские соглашения на практике. Тогда
Кравчук ответил, у ТКГ попросту нет полномочий, чтобы ставить задачи перед Верховной
Радой и президентом Украины.
Варламов отмечает, что тогда Донецк и Луганск предложили
разработать в ТКГ компромиссную дорожную карту, которую позже могла бы одобрить
Верховная Рада, а после – можно было бы поставить перед украинской делегацией
конкретную задачу и дать ей больше полномочий. По словам Никиты Варламова, результатом
должны были бы стать конкретные договорённости по урегулированию конфликта в
соответствии с Минскими соглашениями.
Блогер заявляет, что сейчас уже известны некоторые пункты дорожной
карты, которую разработали Донецк и Луганск. Он утверждает, что во время
вчерашнего заседания ТКГ Кравчук не просто лично предложил, но и пообещал, что
уже через неделю украинская делегация пришлет в ТКГ свой собственный
аналогичный проект дорожной карты, а также, что документ будет учитывать все вопросы,
затронутые Донецком и Луганском, с конкретными сроками и последовательностью
шагов.
Кроме того, UBR сообщает, что Варламов опубликовал некоторые пункты дорожной
карты по версии Донецка и Луганска:
1. До __ октября 2020 года представители Украины и Отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (далее – ОРДЛО) в Трехсторонней контактной группе (далее – ТКГ) согласуют прилагаемые Меры по усилению режима прекращения огня (Приложение 1) и обеспечат их незамедлительное безусловное исполнение без каких-либо изъятий и самостоятельных интерпретаций.
2. Не позднее 3 дней со дня вступления в силу Постановления Верховной Рады
Украины об утверждении (одобрении) настоящей Дорожной карты представители
Украины и представители ОРДЛО в ТКГ (далее – Стороны) обеспечат предоставление
в ТКГ перечней лиц, взаимно запрашиваемых Сторонами к освобождению и обмену, с
распределением их по следующим категориям: (1)"установлен – согласен на обмен",
(2) "согласен на обмен – готов к обмену", (3) "установлен – не согласен на
обмен" и (4) "не установлен" и не позднее 15 дней произведут взаимное
освобождение и обмен лиц из категории 2 по принципу "всех на всех", а также
приступят к совместной работе по подготовке к освобождению и обмену лиц,
включенных в категорию 1.
4. Не позднее 10 дней со дня вступления в силу Постановления Верховной Рады Украины об утверждении (одобрении) настоящей Дорожной карты Стороны согласуют и утвердят Приложение №2 к Рамочному решению ТКГ от 21 сентября 2016 г. и приступят к разведению сил и средств на определенных в нем 4 участках (Славяносербск, Петровка, Нижнетеплое, Григоровка), а также приступят к совместной работе по подготовке общего плана разведения сил и средств по всей линии соприкосновения.
5. Не позднее 30 дней со дня вступления в силу Постановления Верховной Рады
Украины об утверждении (одобрении) настоящей Дорожной карты Президент Украины
во исполнение и развитие одобренного Советом Безопасности ООН (Резолюция 2202
от 17 февраля 2015 г) Комплекса мер по выполнению Минских соглашений вносит в
Верховную Раду Украины проект Закона Украины "О внесении изменений в
Конституцию Украины (в части децентрализации власти)", предусматривающий
следующие переходные положения Конституции Украины:
Напомним, политолог
заявил, что украинские власти не готовы выполнять Минск, поэтому работа ТКГ
стала пустой тратой времени.
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