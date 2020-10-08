Украинские власти не готовы выполнять Минск, поэтому работа ТКГ стала пустой тратой времени, - Розенбаум

У Кравчука нет полномочий, у Зеленского – политической воли, именно поэтому Украина заблокировала минский процесс, заявил политический эксперт и блогер Сергей Розенбаум в Facebook.

По мнению Розенбаума, перемирие на Донбассе – это не только "перестать стрелять", а и составляющая часть всеобъемлющего урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Эксперт считает, вся работа оказалась заблокированной из-за того, что украинские власти не готовы выполнять Минск. Кроме того, он пишет, что работа ТКГ превратилась на пустую трату времени, где украинские представители не имеют ни полномочий о чем-либо договариваться, ни политической воли президента и Верховной Рады на достижение мира.

Розенбаум напомнил, что после саммита "нормандской четвёрки" в Париже представители неподконтрольной части Донбасса требовали от Украины выполнения политических обязательств по Минским соглашениям: представить проекты поправок в Конституцию Украины, учитывающий особенности ОРДЛО, и Закон об особом статусе , а также проекты закона о всеобщей амнистии и внеочередных выборах. Но, как отметил политолог Кирилл Киквидзе, украинская сторона полностью игнорировала все обращения. Проект конституции не внесен в ТКГ до сих пор. Потому в конце мая представители ОРДЛО сами внесли проект закона об особом статусе, который Украина проигнорировала. Позже украинская сторона представила свой проект закона об особом статусе и амнистии, но по проекту Донецка и Луганска так никаких замечаний не представлено.

"15 июля Верховной Радой Украины принято постановление № 3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", четвертый пункт которого касается выборов на неподконтрольной территории и содержит условия, которые полностью противоречат Минским соглашениям. Тем самым, Рада показала, что законодательная власть не намерена принимать законы, соответствующие Минску, даже если они будут предварительно согласованы в ТКГ", — пишет Розенбаум.

Эксперт отметил, что украинские представители, в том числе вошедшие в состав делегации Украины народные депутаты, заявляют, что не могут влиять на позицию Рады.

"Получается, что Верховная Рада с 15 июля 2020 года и до настоящего времени по факту не сделала ничего, чтобы подтвердить обязательства законодательной власти по реализации Минских соглашений. Речь идет именно об обязательствах, а не о "политических договоренностях", так как Комплекс Мер во всей своей полноте был одобрен Советом Безопасности ООН, резолюции которого обязательны для выполнения любым государством, к которому они относятся", — подчеркнул Розенбаум.

В свою очередь, Киквидзе отметил, что ситуация вызывает опасения. По его словам, якобы Украина планирует либо заморозить конфликт, либо решить его силовым способом. Но ни то, ни другое, по мнению эксперта, недопустимо и неприемлемо для Донбасса.

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