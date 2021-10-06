Дорогая ГТС: Путин прикрыл газовые манипуляции очередным заявлением

Российский консорциум "Газпром" несколько увеличит объем поставок газа в Европу через украинскую газотранспортную ветку. Прокачивать большие объемы этого энергоресурса нашей ГТС консорциуму убыточно. Эту информацию обнародовал

Владимир Путин (фото из открытых источников)

глава Российской Федерации Владимир Путин выступая на телеканале "Россия-24".

По словам руководителя соседней страны, через украинские трубопроводы россияне обязывались поставлять 40 млрд м3 газа в год, поэтому российский газовый монополист увеличил свои намерения.

Также Владимир Путин отметил, что согласно подписанным контрактам, Россия прокачивает через украинский газопровод 40 млрд м3 газа за 12 месяцев. Уже за 9 месяцев этого года соседняя газовая компания сделала больше эти прокачки важного энергоресурса, более чем на 8 процентов. Поэтому свои контрактные намерения россияне, прокачивая газ украинской территории, превышают.

Также российский президент подчеркнул, что увеличивать объемы этого энергоресурса для российского монополиста экономически невыгодно, потому что это дорого.

Подытоживая свое выступление, хозяин российского Кремля, сказал, что поставлять газ новыми ветками гораздо дешевле, это экономия почти 3 миллиардов долларов в год при указанных объемов поставок.

Еще он сообщил, что российский газотранспортный концерн получит возможность еще увеличить свой рекорд поставки этого энергоресурса в Европу, что в 2018 году составил 201, 7млрд. м3.

Напомним, "Комментарии" информировали о том, что "Газпром" остановил транзит газа через Украину в Венгрию . Заявляется, что заявки на транзит газа не поступили несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год

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