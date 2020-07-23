"Донбасс избежал гуманитарной катастрофы", - Зеленский

Сегодня президент Швейцарии Симонетта Соммаруга передала на территорию подконтрольных городов Волноваха и Мариуполь гуманитарную помощь на фоне опасности короновируса. Об этом рассказал глава государства Владимир Зеленский на своей странице Facebook.

По словам украинского президента, один из грузовиков отправил средства персональной защиты в центральную больницу Словянска, еще один - аппараты для фильтрации воды в Волноваху и Мариуполь, остальные 15 наполнены химикатами и реагентами.

"От имени всей Украины благодарен Швейцарии за помощь. Благодаря ей в Донецкой области удается избежать гуманитарной катастрофы. Сегодня мадам Президентом Соммаруга встретили еще 17 грузовиков", - указано в сообщении Зеленского.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Симонетта Соммаруга прибыла с дипломатическим визитом в Украину для встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что стало первой встречей высочайшего уровня для обеих стран с начала общенационального карантина.

У трапа самолета в Борисполе Соммаругу встречала делегация из Офиса украинского гаранта, которая будет сопровождать ее до Мариинского дворца.





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