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Должна ли РФ быть участником мирного саммита: что сказал Зеленский

Украинский президент высказался против участия РФ в саммите мира

сегодня, 22:47
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал инициативу президента Турции Реджепа Эрдогана по участию представителей России в мирном саммите.

Должна ли РФ быть участником мирного саммита: что сказал Зеленский

Зеленский инициирует мирный саммит. Фото из открытых источников

По словам украинского президента, представители РФ можут быть приглашены на саммит мира только после того, как цивилизованные страны разработают план окончания войны в Украине.

"Мы не видим представителей России на таком саммите. Мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат – справедливый мир для Украины. Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ", — заявил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия в тылу накапливает огромные резервы. Ее стратегический план — усилить наступательные действия, чтобы разгромить вооруженные силы Украины в ближайшие год-полтора. По словам военного эксперта Валерия Ширяева, соответствующую информацию он получил от двух действующих российских военачальников, отвечающих за участки фронтов в Украине. Он отметил, что российская армия рассчитывает через год-полтора дойти до левого берега Днепра.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что снижение заинтересованности со стороны США в военном присутствии в Европе откроет новые возможности для Франции — она может стать центром формирования ядерной безопасности на европейском континенте, считает политолог Игорь Чаленко. Франция также может инициировать создание европейской армии на фоне растущей угрозы со стороны России, а ядерное оружие может стать инструментом, который поможет Парижу внедрять идею такой армии.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=368605576012802
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