Договорились о массовых убийствах. У Зеленского отреагировали на визит Путина в КНДР

Российский диктатор Владимир Путин и диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, подписав договор о стратегическом военном партнерстве, аннулировали международные резолюции и решения по КНДР, заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Путин посетил Северную Корею. Фото из открытых источников

"Подписание стратегического военного партнерства между РФ и КНДР (по сути, демонстративного пакта о совместном разрушении глобальных правил и организации массовых убийств мирного населения других стран) – это одностороннее и наглое обнуление всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР", – заявил Михаил Подоляк.

По его словам, теперь ООН и другие организации, ответственные за эффективный контроль за исполнением санкций, выглядят "крайне красноречиво".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продвигаются вперед на Покровском направлении, пишет офицер ВСУ Николай Мельник. "Происходит то, что я и говорил. Мы уходим из "подковы" между Уманским и Новопрокоповским, поскольку воевать за две не нужные посадки нет ни сил, ни средств. Окончательная потеря Сокола — это уже даже не вопрос времени, а факт", — подчеркнул Николай Мельник. По мнению военнослужащего, противник продолжит наращивать давление в этих направлениях, а ВСУ будут отступать к большим фортификационным рубежам.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в результате войны в Украине мир приближается к настоящей катастрофе, которая может произойти уже в ближайшие 3-4 месяца, заявил президент Сербии Александр Вучич. Сербский президент считает, что Запад не может позволить себе, чтобы проиграла Украина, поскольку для США и НАТО это будет означать ухудшение геополитической ситуации. В то же время, по его словам, если войну проиграет Путин, он потеряет все.