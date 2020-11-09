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Договоренности, достигнутые на "нормандском саммите" почти выполнено - Резников

Вице-премьер Алексей Резников отмечает, что реализация прошлогодних договоренностей служит поводом для новой встречи "нормандской четверки"

сегодня, 10:00
Автор:

Кириєнко Анна

Вице-премьер-министр Алексей Резников в интервью ресурсу Радио Свобода рассказал, что Украина реализовала значительную часть договоренностей, которые обсуждались в прошлом году в Париже во время встречи представителей четырех государств.

Договоренности, достигнутые на "нормандском саммите" почти выполнено - Резников

Фото: Liga.net

Тогда, в 2019-м,  на саммите присутствовали лидеры Украины, России, Франции и Германии. Они обсудили ряд вопросов, касающихся ситуации на Востоке (в частности речь шла о прекращении огня и обмене пленными), газовые вопросы и вопросы мира.

Вице-премьер указал на то, что участники саммита определили четыре участка для разведения сил от линии разграничения, а также 19 мест для гуманитарного разминирования. Два новых пункта пересечения линии разграничения еще планируется открыть 10 ноября. Все остальное  выполнено.

Действует режим тишины, правда, с определенными нарушениями.

Вице-премьер отмечает, что шаги, которые сделаны, стали поводом для повторения саммита и новой встречи лидеров стран.

Также, сайт "Комментарии" напоминает, что Алексей Резников сообщил, что нынешняя стратегия Кремля становится все более затратной и непрагматичной. России с каждым днем становится невыгоднее вести агрессию против Украины.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/30935424.html
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