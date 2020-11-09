Договоренности, достигнутые на "нормандском саммите" почти выполнено - Резников

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Кириєнко Анна
Вице-премьер-министр Алексей Резников в интервью ресурсу Радио Свобода рассказал, что Украина реализовала значительную часть договоренностей, которые обсуждались в прошлом году в Париже во время встречи представителей четырех государств.
Фото: Liga.net
Тогда, в 2019-м, на саммите присутствовали лидеры Украины, России, Франции и Германии. Они обсудили ряд вопросов, касающихся ситуации на Востоке (в частности речь шла о прекращении огня и обмене пленными), газовые вопросы и вопросы мира.
Вице-премьер указал на то, что участники саммита определили четыре участка для разведения сил от линии разграничения, а также 19 мест для гуманитарного разминирования. Два новых пункта пересечения линии разграничения еще планируется открыть 10 ноября. Все остальное выполнено.
Действует режим тишины, правда, с определенными нарушениями.
Вице-премьер отмечает, что шаги, которые сделаны, стали поводом для повторения саммита и новой встречи лидеров стран.
Также, сайт "Комментарии" напоминает, что Алексей Резников сообщил, что нынешняя стратегия Кремля становится все более затратной и непрагматичной. России с каждым днем становится невыгоднее вести агрессию против Украины.
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