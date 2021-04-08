«Добровольный призыв» в ОРДЛО: почему и каким образом его проводят

Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) впервые с 2014 года будет якобы добровольный и пробный призыв на военную службу. Мол, это не мобилизация. Свой призыв устроили и в "ЛНР". "Комментарии" спросили у экспертов, что происходит и почему.

Призыв "ЛДНР". Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Военная компонента будет усиливаться"

Экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль сообщил, что по его информации, с "добровольцами", готовыми повоевать за "республики", с каждым годом – всё хуже.

"И платят меньше, чем за те же Сирию и Африку. И риск сложить голову – больше. Украинская армия научилась воевать, — отмечает Геннадий Москаль. – Раньше за ЛДНРию приезжали "пострелять" казачки т.н. Всевеликого войска Донского, наемники из Чечни, Сербии. Каждой твари было по паре. Сегодня этого практически нет… И карантинные меры играют роль, и сам факт того, что платить "за Донбасс" стали меньше, а голову сложить можно быстрее, чем в иных "горячих точках". Причем не только от пули украинских воинов. Друг друга оккупанты и их подельник стреляют тоже – будь здоров".

В итоге, подчеркивает Геннадий Москаль, квазиобразованиям "ДНР" и "ЛНР" приходится всё больше рассчитывать на собственные силы.

"Потому и проводят эту как бы добровольную, но по сути – мобилизацию, — поясняет он. – Хочешь – не хочешь, разбираться не будут. Ходили на референдум? Родители твои ходили? Так – иди, воюй за "республику". Сама по себе тенденция означает, что военная компонента будет усиливаться. Так что нашим вооруженным силам не надо расслабляться. Впрочем, они и так – всегда наготове".

"Пришла телеграмма от кураторов"

Бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук отмечает: "Оккупанты, мягко выражаясь, говорят неправду. Известно, что сотрудники военных комиссариатов ходят по квартирам — и пробуют сагитировать и призвать тех, у кого есть общевойсковая специализация. Операторы-наводчики, механики-водители, связисты и т.д. Сейчас это направленно именно на поиск узких специалистов, которых им не хватает. Но в основном ориентация на безработное население, которое думает идти-не идти в эту "армию", чтобы получать хоть 15 тысяч рублей в месяц, быть относительно сытым-одетым-обутым".

Но пока это происходит не массово, подчеркивает Андрей Рымарук. Основная причина же, по его словам, — нехватка личного состава.

"Некоторые просто дезертируют. Некоторые уничтожаются нашим ответным огнем. А некоторые уничтожают себя сами. Перестрелки между собой на оккупированном Донбассе – скорее правило, чем исключение. На бытовой почве. Кто-то чью-то водку выпил, не вернул долг. На прошлой неделе, к примеру, один боец топором зарубил комвзвода за то, что тот не отпустил в отпуск. Много бытовухи. Плюс — наркомания и алкоголизм. На протяжении нескольких месяцев в т.н. "ЛНР" и "ДНР" медики без предупреждения приезжают в то или иное расположение, берут анализ крови у бойцов. Если что-то "не то" находят – штрафуют", — рассказывает экс-разведчик.

По его словам, так оккупационные власти и деньги на жаловании экономят, и понимают общую картину деградации "защитников республики".

"Интересный момент, что главари "ДНР" и "ЛНР" — Пушилин и Пасечник — проводят эти "пробные призывы" одновременно. Это значит, что пришла телеграмма от кураторов. В стиле: ребята, мы сейчас из РФ прислать вам дополнительных 500 человек не можем, так что ищите из внутренних резервов. Вот и ищут, — поясняет Андрей Рымарук. — А делать это всё труднее. На мобилизационные сборы в конце прошлой осени удалось согнать около 10 тысяч человек – почти втрое меньше, чем в 2018-м. Народ прячется, бежит. А бежать особо некуда. КПВВ заблокированы, оккупанты пропускают только по регистрации заранее. Регистрируют, понятно, не всех. При этом мужское население, насколько мне известно, не выпускают даже в Россию".

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