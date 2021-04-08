«Добровольный призыв» в ОРДЛО: почему и каким образом его проводят

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Таисия Ерохина
Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин
заявил, что в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) впервые с 2014 года
будет якобы добровольный и пробный призыв на военную службу. Мол, это не
мобилизация. Свой призыв устроили и в "ЛНР". "Комментарии" спросили у экспертов, что
происходит и почему.
Призыв "ЛДНР". Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Экс-заместитель министра
внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганщины, народный
депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль сообщил, что по его
информации, с "добровольцами", готовыми повоевать за
"республики", с каждым годом – всё хуже.
"И платят меньше, чем за те же Сирию и Африку.
И риск сложить голову – больше. Украинская армия научилась воевать, — отмечает
Геннадий Москаль. – Раньше за ЛДНРию приезжали "пострелять" казачки т.н.
Всевеликого войска Донского, наемники из Чечни, Сербии. Каждой твари было по
паре. Сегодня этого практически нет… И карантинные меры играют роль, и сам факт
того, что платить "за Донбасс" стали меньше, а голову сложить можно быстрее,
чем в иных "горячих точках". Причем не только от пули украинских воинов. Друг
друга оккупанты и их подельник стреляют тоже – будь здоров".
В итоге, подчеркивает Геннадий Москаль,
квазиобразованиям "ДНР" и "ЛНР" приходится всё больше рассчитывать на
собственные силы.
"Потому и проводят эту как бы добровольную, но
по сути – мобилизацию, — поясняет он. – Хочешь – не хочешь, разбираться не
будут. Ходили на референдум? Родители твои ходили? Так – иди, воюй за
"республику". Сама по себе тенденция означает, что военная компонента будет
усиливаться. Так что нашим вооруженным силам не надо расслабляться. Впрочем,
они и так – всегда наготове".
Бывший разведчик, начальник военного отдела
благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым"
("Повернись живим") Андрей Рымарук отмечает: "Оккупанты, мягко
выражаясь, говорят неправду. Известно, что сотрудники военных комиссариатов
ходят по квартирам — и пробуют сагитировать и призвать тех, у кого есть
общевойсковая специализация. Операторы-наводчики, механики-водители, связисты и
т.д. Сейчас это направленно именно на поиск узких специалистов, которых им не
хватает. Но в основном ориентация на безработное население, которое думает
идти-не идти в эту "армию", чтобы получать хоть 15 тысяч рублей в месяц, быть
относительно сытым-одетым-обутым".
Но пока это происходит не массово, подчеркивает
Андрей Рымарук. Основная причина же, по его словам, — нехватка личного состава.
"Некоторые просто дезертируют. Некоторые
уничтожаются нашим ответным огнем. А некоторые уничтожают себя сами.
Перестрелки между собой на оккупированном Донбассе – скорее правило, чем
исключение. На бытовой почве. Кто-то чью-то водку выпил, не вернул долг. На
прошлой неделе, к примеру, один боец топором зарубил комвзвода за то, что тот
не отпустил в отпуск. Много бытовухи. Плюс — наркомания и алкоголизм. На
протяжении нескольких месяцев в т.н. "ЛНР" и "ДНР" медики без предупреждения
приезжают в то или иное расположение, берут анализ крови у бойцов. Если что-то
"не то" находят – штрафуют", — рассказывает экс-разведчик.
По его словам, так оккупационные власти и
деньги на жаловании экономят, и понимают общую картину деградации "защитников
республики".
"Интересный момент, что главари "ДНР" и "ЛНР"
— Пушилин и Пасечник — проводят эти "пробные призывы" одновременно. Это значит,
что пришла телеграмма от кураторов. В стиле: ребята, мы сейчас из РФ прислать
вам дополнительных 500 человек не можем, так что ищите из внутренних резервов.
Вот и ищут, — поясняет Андрей Рымарук. — А делать это всё труднее. На
мобилизационные сборы в конце прошлой осени удалось согнать около 10 тысяч
человек – почти втрое меньше, чем в 2018-м. Народ прячется, бежит. А бежать
особо некуда. КПВВ заблокированы, оккупанты пропускают только по регистрации
заранее. Регистрируют, понятно, не всех. При этом мужское население, насколько
мне известно, не выпускают даже в Россию".
Ранее сообщалось, к чему идет накал
ситуации на Донбассе. Эксперты рассказали, что затеял Путин и как реагирует
Зеленский.
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