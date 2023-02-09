Добровольно-принудительно: в России хотят ввести единовременный сбор с крупного бизнеса

Кремль изучает идею введения единовременного добровольного налога на сверхприбыль для крупного бизнеса, поскольку месячные доходы России от энергоносителей упали до самого низкого уровня с 2020 года. Об этом пишет Reuters, передают "Комментарии".

Фото: pixabay





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Согласно сообщению, три источника, знакомые с обсуждениями, сообщили Reuters, что власти рассматривают единовременный взнос в бюджет от предприятий в размере примерно 200-250 миллиардов рублей (2,8-3,5 миллиарда долларов).





Как известно, цена на российскую нефть упала примерно на 20% с начала декабря. Тогда коллективный Запад установил предельную цену на российское "черное золото" в 60 долларов. Сейчас нефть марки Urals стоит около 56 долларов за баррель, что значительно ниже 70 долларов, необходимых для сбалансирования бюджета.





На минувшей неделе министерство финансов заявило, что утроит ежедневную продажу иностранной валюты, чтобы покрыть дефицит, но аналитики предупреждают, что повышение налогов неизбежно, если Россия собирается продолжать наращивать расходы на оборону.





Министерство финансов утверждает, что хотя основные параметры налоговой системы останутся неизменными в этом году, компании получили сверхдоходы за последние два года, поэтому возможность сбора следует рассмотреть.





Однако один из источников, говоривший с Reuters, сообщил, что вряд ли любая компания будет готова отказать в выплате.





Если цены на российскую нефть не восстановятся в ближайшие месяцы, дефицит бюджета Российской Федерации может достигнуть 5,5 триллиона рублей (76,5 миллиарда долларов) в этом году, что эквивалентно 3,8% ВВП, цитирует издание аналитиков Московского кредитного банка.





Reuters пишет, что тамошнее правительство уже резко увеличило налоговую нагрузку на нефтегазовую отрасль на 2023-2025 годы, что стало самым большим повышением в ее истории.





Западные санкции, введенные в связи с агрессией против Украины, перевернули некоторые сектора российской экономики, отрезав крупнейшие банки от финансовой сети SWIFT, ограничив доступ к технологиям и возможности экспорта нефти.

Источник: https://www.reuters.com/markets/europe/russian-finance-ministry-treble-fx-sales-coming-month-2023-02-03/



