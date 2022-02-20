logo

BTC/USD

38266.14

ETH/USD

2631.51

LTC/USD

110.06

USD/UAH

28.91

EUR/UAH

32.79

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Дмитрий Кулеба рассказал об итогах Мюнхенской конференции: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Дмитрий Кулеба рассказал об итогах Мюнхенской конференции: что известно

Министр МИД призвал европейцев четко заявить о перспективе членства Украины в ЕС

сегодня, 16:10
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В ходе брифинга 20 февраля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об успехах украинских дипломатов на международной арене. Также он подчеркнул, что украинцы скоординировали с партнерами следующие шаги, которыми будут держать Россию на дипломатическом треке.

Дмитрий Кулеба рассказал об итогах Мюнхенской конференции: что известно

Министр Дмитрий Кулеба, фото Facebook

В ближайшее время состоится встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Также продолжатся телефонные разговоры мировых лидеров с Владимиром Путиным.

Уже есть подтверждение от трети членов Европейского союза, 8 стран, о том, что они поддерживают перспективу вступления Украины в Евросоюз. На днях было подписано декларацию о поддержке Болгарией европейской перспективы Украины.

"Я сказал всем коллегам: пора предоставить Украине европейскую перспективу. Четко определить и четко сказать, что Украина будет членом ЕС и это нужно делать именно сейчас. Потому что это будет четкий сигнал России, что чтобы вы там не делали, Украина является европейским государством и будет членом Евросоюза. Сейчас пора принимать решение", — подчеркнул дипломат.

По его словам, некоторые страны Европы, скептически относившиеся к членству Украины в ЕС, начали задумываться над этим вопросом. Например, в прошлом году правительство Нидерландов выступило против закупки Украиной оружия через систему НАТО. Но теперь их позиция по отношению к нам изменилась, на этой неделе Нидерланды поставят нам вооружение – это результат разговоров президента Украины с их правительством, работы дипломатических команд обеих стран. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это значит, что дипломатия работает.

О ситуации с обстрелами на востоке, вокруг которых российская пропаганда уже выпустила немало фейков, Кулеба заявил, что "Украине нечего скрывать, потому что мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не проводила". Поэтому если России тоже нечего скрывать, она должна поддержать проведение независимого международного расследования.

Также дипломат заявил, что дипломатическая работа на всех уровнях продлится ежедневно, чтобы сохранить мир дипломатическим путем.

Как сообщал портал "Комментарии", в Беларуси заявили, что военные учения пока не будут завершать.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vCyVIA4kXPQ
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!