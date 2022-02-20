Дмитрий Кулеба рассказал об итогах Мюнхенской конференции: что известно

В ходе брифинга 20 февраля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об успехах украинских дипломатов на международной арене. Также он подчеркнул, что украинцы скоординировали с партнерами следующие шаги, которыми будут держать Россию на дипломатическом треке.

Министр Дмитрий Кулеба, фото Facebook

В ближайшее время состоится встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Также продолжатся телефонные разговоры мировых лидеров с Владимиром Путиным.

Уже есть подтверждение от трети членов Европейского союза, 8 стран, о том, что они поддерживают перспективу вступления Украины в Евросоюз. На днях было подписано декларацию о поддержке Болгарией европейской перспективы Украины.

"Я сказал всем коллегам: пора предоставить Украине европейскую перспективу. Четко определить и четко сказать, что Украина будет членом ЕС и это нужно делать именно сейчас. Потому что это будет четкий сигнал России, что чтобы вы там не делали, Украина является европейским государством и будет членом Евросоюза. Сейчас пора принимать решение", — подчеркнул дипломат.

По его словам, некоторые страны Европы, скептически относившиеся к членству Украины в ЕС, начали задумываться над этим вопросом. Например, в прошлом году правительство Нидерландов выступило против закупки Украиной оружия через систему НАТО. Но теперь их позиция по отношению к нам изменилась, на этой неделе Нидерланды поставят нам вооружение – это результат разговоров президента Украины с их правительством, работы дипломатических команд обеих стран. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это значит, что дипломатия работает.



О ситуации с обстрелами на востоке, вокруг которых российская пропаганда уже выпустила немало фейков, Кулеба заявил, что "Украине нечего скрывать, потому что мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не проводила". Поэтому если России тоже нечего скрывать, она должна поддержать проведение независимого международного расследования.

Также дипломат заявил, что дипломатическая работа на всех уровнях продлится ежедневно, чтобы сохранить мир дипломатическим путем.

Как сообщал портал "Комментарии", в Беларуси заявили, что военные учения пока не будут завершать.

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