Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывания Лаврова о еврейском народе

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Козлова Альбіна
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывания Лаврова относительно вероятной еврейской крови Гитлера, этнического происхождения родственников президента Зеленского и фразы россиянина о том, что "наиболее яростные антисемиты, как правило, евреи".
Министр Дмитрий Кулеба, фото Facebook
Украинский дипломат назвал такие высказывания россиянина оскорбительными для главы нашего государства и еврейского народа, подвергавшегося преследованиям со стороны немецких нацистов во время Второй Мировой войны.
В Израиле глава министерства иностранных дел Яир Лапид подчеркнул, что это скандальная и ужасная фраза, которую невозможно простить. Поскольку евреи не убивали себя во время Холокоста, а самый низкий уровень расизма в отношении евреев — это обвинять евреев в антисемитизме.
Как сообщал портал "Комментарии", нардепы предлагают наложить санкции на представителей РПЦ, поддержавших геноцид украинского народа и не осуждающих военные преступления против украинцев, военную агрессию против Украины. В предлагаемый список, который должен принять СНБО, были внесены представители духовного руководства.
Также мы писали, что войну в Украине по результатам можно назвать мировой. Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что война Украины с россией уже имеет последствия для мирового сообщества – во всех странах выросли цены на продукты питания.
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