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Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывания Лаврова о еврейском народе

Российский дипломат Лавров попал в скандал из-за своих высказываний в адрес евреев

2 мая 2022, 14:10
Автор:

Козлова Альбіна
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывания Лаврова относительно вероятной еврейской крови Гитлера, этнического происхождения родственников президента Зеленского и фразы россиянина о том, что "наиболее яростные антисемиты, как правило, евреи".

Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывания Лаврова о еврейском народе

Министр Дмитрий Кулеба, фото Facebook

Украинский дипломат назвал такие высказывания россиянина оскорбительными для главы нашего государства и еврейского народа, подвергавшегося преследованиям со стороны немецких нацистов во время Второй Мировой войны.

"Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Его отвратительные комментарии оскорбительны для Президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле его слова демонстрируют, что современная Россия полна ненависти к другим народам", - написал министр в Твиттере.

В Израиле глава министерства иностранных дел Яир Лапид подчеркнул, что это скандальная и ужасная фраза, которую невозможно простить. Поскольку евреи не убивали себя во время Холокоста, а самый низкий уровень расизма в отношении евреев — это обвинять евреев в антисемитизме.

Как сообщал портал "Комментарии", нардепы предлагают наложить санкции на представителей РПЦ, поддержавших геноцид украинского народа и не осуждающих военные преступления против украинцев, военную агрессию против Украины. В предлагаемый список, который должен принять СНБО, были внесены представители духовного руководства.

Также мы писали, что войну в Украине по результатам можно назвать мировой. Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что война Украины с россией уже имеет последствия для мирового сообщества – во всех странах выросли цены на продукты питания.



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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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